۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۵

کیفیت هوای۳شهر استان سمنان ناسالم شد؛ تشدید برخورد با واحدهای آلاینده

سمنان- مدیرکل محیط زیست استان سمنان از ناسالم بودن کیفیت هوا در سه شهر این استان خبر داد و اعلام کرد که تشدید برخورد قانونی با واحدهای صنعتی و تولیدی آلاینده در دستور کار قرار گرفته است.

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کیفیت هوای شهر سمنان در وضعیت «ناسالم برای تمام گروه‌ها» قرار گرفته است، ابراز داشت: استفاده ماسک مورد تاکید است و از شهروندان درخواست داریم تا از تردد غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند.

وی افزود: با توجه به افزایش آلاینده‌های جوی، همچنین شهرهای گرمسار و ایوانکی نیز در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» هستند.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان با بیان اینکه وضعیت شاهرود و دامغان در شاخص آلودگی هوا قابل قبول است، ابراز داشت: تشدید برخورد با واحدهای آلاینده در دستور کار است.

یوسف پور تصریح کرد: با توجه به افزایش آلودگی هوا و شرایط وارونگی در استان سمنان، اداره کل حفاظت محیط زیست اقدام به افزایش پایش صنایع و برخورد با متخلفان کرده است.

وی با تاکید بر اینکه انجام هرگونه فعالیت ورزشی و بدنی در فضای باز به‌طور جدی توصیه نمی‌شود، افزود: تمامی شهروندان سمنان می‌بایست فعالیت‌های روزانه خود را در محیط‌های بسته انجام دهند.

