به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی صبح سه شنبه در نشست با مدیرکل بهزیستی استان بوشهر، بر ضرورت تقویت خدمات اجتماعی و افزایش حمایتها از جامعه هدف و توانخواهان در شهرستان تأکید کرد.
فرماندار دیلم با اشاره به گستره فعالیتهای بهزیستی، گفت: بهزیستی یکی از مهمترین نهادهای خدمترسان در حوزه اجتماعی است و نقش مؤثری در کاهش آسیبها و حمایت از اقشار آسیبپذیر دارد، فرمانداری دیلم برای رفع نیازهای این حوزه آماده همکاری کامل است.
کاظمی در ادامه نقش اورژانس اجتماعی را در مداخله بهموقع و مدیریت آسیبهای اجتماعی حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: تقویت اورژانس اجتماعی باعث افزایش سرعت واکنش در بحرانها و ارائه خدمات مؤثرتر خواهد شد.
وی همچنین با تأکید بر لزوم توجه ویژه به معلولان و توانخواهان افزود: مناسبسازی محیط شهری، ارتقای خدمات توانبخشی و رفع موانع دسترسی، از مهمترین مطالباتی است که باید با جدیت پیگیری شود.
فرماندار دیلم در بخش دیگری از سخنان خود به نظارت بر کمپهای ترک اعتیاد اشاره کرد و گفت: سلامت افراد درگیر اعتیاد یک موضوع انسانی و اجتماعی است و فعالیت کمپها باید مطابق استانداردهای درمانی و نظارتی انجام شود.
کاظمی در پایان خواستار ادامه همکاری و هماهنگی میان دستگاههای ذیربط برای توسعه خدمات اجتماعی در شهرستان دیلم شد.
