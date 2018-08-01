اعتیاد مشکل اصلی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز احمد ثمره حسینی در بازدید از اداره بهزیستی خاش اظهار داشت: نیروی انتظامی آمادگی دارد تا در خصوص پلمپ کمپ های غیر مجاز، فعال کردن مرکز مشاوره سلامت، جمع آوری کودکان خیابانی، برگزاری دوره های پیشگیری از اعتیاد و دیگر موارد مرتبت با اداره بهزیستی همکاری لازم را داشته باشد.



وی با تاکید بر لزوم تعامل هرچه بیشتر نیروی انتظامی و بهزیستی گفت: با عنایت به گسترش مشکلات و موانع اجتماعی، نیروی انتظامی و بهزستی جهت رفع این معضلات باید همکاری و تعاملی بیش از پیش داشته باشند.



فرمانده انتظامی خاش با ابراز خرسندی از خدمات ارائه شده توسط اورژانس اجتماعی اذعان داشت: این اورژانس خدمات ارزنده ای در بحث مشکلات اجتماعی خصوصا رسیدگی به امور زنان و دختران در معرض آسیب ارائه می دهد.



ثمره حسینی برگزاری دوره های پیشگیری از اعتیاد را از اقدامات مشترک نیروی انتظامی و بهزیستی دانست و تصریح کرد: اعتیاد به عنوان اصلی ترین مشکل کشور گریبانگیر مردم شده که جهت پیشگیری از اعتیاد طی اقدامات مشترکی از سوی نیروی انتظامی و بهزیستی دوره های لازم برگزار می شود.



رئیس اداره بهزیستی خاش نیز با تشریح خدمات بهزیستی گفت: برخورد با پدیده اعتیاد و آسیب های اجتماعی با فعالیت و رویکرد یک سازمان عملیاتی نخواهد شد و نیاز به حساس سازی تمامی ارگان های جامعه دارد.



ادریس تمندانی افزود: در زمینه رفع بی نظمی ها در نظام خانواده، برطرف شدن مشکلات اعتیاد و حل معضل فرار کودکان از خانه که در نهایت سبب ایجاد معضلان اجتماعی می شود نیاز به همکاری نیروی انتظامی وجود دارد.



وی با بیان اینکه بهزیستی متولی آسیب های اجتماعی است، ادامه داد: سازمان بهزیستی جهت جلوگیری از گسترش این آسیب ها اقدام به تاسیس اورژانس اجتماعی کرده که در دسترس همه خانواده ها و افراد آسیب دیده اجتماعی است.



گفتنی است، این بازدید به همراه معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و فرماندهان کلانتری های سطح شهر انجام شد.