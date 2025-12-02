  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۱

استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران عضو برتر IEEE شد

استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران عضو برتر IEEE شد

استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران به عنوان IEEE Fellow (عضو برتر) از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دکتر جواد فیض، استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، با ارسال نامه‌ای رسمی از سوی رئیس انجمن جهانی مهندسان برق و الکترونیک (IEEE)، به عنوان IEEE Fellow (عضو برتر) از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی برگزیده شد.

این عنوان در تقدیر از دستاوردهای برجسته وی در حوزه «تشخیص خرابی و مدل‌سازی ماشین‌های الکتریکی» اعطا شده است.

فیض با دریافت این عنوان، در زمره چهره‌های تأثیرگذار و پیشروی بین‌المللی در زمینه تخصصی خود قرار گرفت.

درجه Fellow عالی‌ترین مرتبه عضویت در IEEE و یکی از معتبرترین افتخارات در حوزه‌های مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری‌های مرتبط در سطح جهان محسوب می‌شود.

این عنوان سالانه به شمار محدودی از اعضای ارشد این انجمن که سابقه‌ای درخشان در پیشبرد علم و فناوری داشته‌اند، اهدا می‌شود و تعداد برگزیدگان آن از ۰.۱ درصد کل اعضای دارای حق رأی تجاوز نمی‌کند.

انتخاب به این درجه، حاصل فرآیندی دقیق و مبتنی بر ارزیابی و تأیید همتایان علمی است که نشان‌دهنده تأثیر عمیق و گسترده تحقیقات و نوآوری‌های فرد در جامعه جهانی مهندسی است.

کد خبر 6675233
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها