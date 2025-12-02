استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران عضو برتر IEEE شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دکتر جواد فیض، استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، با ارسال نامه‌ای رسمی از سوی رئیس انجمن جهانی مهندسان برق و الکترونیک (IEEE)، به عنوان IEEE Fellow (عضو برتر) از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی برگزیده شد.

این عنوان در تقدیر از دستاوردهای برجسته وی در حوزه «تشخیص خرابی و مدل‌سازی ماشین‌های الکتریکی» اعطا شده است.

فیض با دریافت این عنوان، در زمره چهره‌های تأثیرگذار و پیشروی بین‌المللی در زمینه تخصصی خود قرار گرفت.

درجه Fellow عالی‌ترین مرتبه عضویت در IEEE و یکی از معتبرترین افتخارات در حوزه‌های مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری‌های مرتبط در سطح جهان محسوب می‌شود.

این عنوان سالانه به شمار محدودی از اعضای ارشد این انجمن که سابقه‌ای درخشان در پیشبرد علم و فناوری داشته‌اند، اهدا می‌شود و تعداد برگزیدگان آن از ۰.۱ درصد کل اعضای دارای حق رأی تجاوز نمی‌کند.

انتخاب به این درجه، حاصل فرآیندی دقیق و مبتنی بر ارزیابی و تأیید همتایان علمی است که نشان‌دهنده تأثیر عمیق و گسترده تحقیقات و نوآوری‌های فرد در جامعه جهانی مهندسی است.