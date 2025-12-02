  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵

اجرای ۷ هزار متر مربع زیرسازی و آسفات شهری در سراوان

سراوان - به همت شهرداری سراوان ۷ هزار متر مربع آسفالت شهری در یکی از محلات مهم و پرتردد این شهرستان اجرا شد.

