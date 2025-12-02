https://mehrnews.com/x39LcP ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵ کد خبر 6675260 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۵ اجرای ۷ هزار متر مربع زیرسازی و آسفات شهری در سراوان سراوان - به همت شهرداری سراوان ۷ هزار متر مربع آسفالت شهری در یکی از محلات مهم و پرتردد این شهرستان اجرا شد. دریافت 25 MB کد خبر 6675260 کپی شد مطالب مرتبط مبلمان شهری زاهدان مناسب نیست؛ عضو شورای شهر پاسخ می دهد عدیلی: ۴۰۰ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت در حاشیه شهر زابل انجام شد ۱۰۰۰کیلومتر خطکشی و جابه جایی ۳میلیون تن کالا در سیستان و بلوچستان عدیلی: طرح هادی روستایی در ۲۱ روستای شهرستان نیمروز اجرا شد برچسبها آسفالت سراوان شهرداری مسجد مدرسه
