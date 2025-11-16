مبلمان شهری زاهدان مناسب نیست؛ عضو شورای شهر پاسخ می دهد

خبرگزاری مهر - گروه استانها: شهر زاهدان به عنوان مرکز استان سیستان و بلوچستان از حداقلهای ظاهری یک مرکز استان محروم است، شهری که با وجود اقوام و مذاهب مختلف به عنوان پایتخت وحدت اسلامی در کشور شناخته میشود و هر سال پذیرای مهمانان و گردشگران داخلی و خارجی زیادی است.
ترمیم آسفالت خیابانها، توجه به نظافت و زیبایی شهر، استفاده از المانهای شهری مناسب با فرهنگ مردم و همچنین ایجاد پارکهای مختلف عواملی هستند که میتواند در مردم شهر شور و نشاط ایجاد کرده و باعث جذب بیشتر گردشگران شود. اما در حال حاضر اینگونه نیست و مردم از این چالشها رنج میبرند.
در پی اعتراضات مردمی مبنی بر عدم زیبایی در ورودیهای شهر زاهدان، کمبود پارک و شرایط نامناسب برخی از خیابانها از حیث زیبایی و آسفالت، فاطمه راشکی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر زاهدان در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر به چند سوال در این خصوص پاسخ میدهد.
*اولویتهای شهرداری برای ساماندهی ورودیهای سهگانه شهر چیست و چه اقداماتی در دست اجراست؟
در ورودی سیستان (بلوار یادگار امام)، تکمیل جداول و لولهگذاری رفیوژ وسط انجام شده و برنامهریزی برای کاشت درخت و درختچه تا قبل از عید صورت گرفته است. چالش اصلی این ورودی، تخلیه نخالههای ساختمانی توسط برخی شهروندان است. در ورودی راه و شهرسازی، کفسازی و المانها با کمک راه و شهرسازی تکمیل شده و در ورودی بلوچستان نیز کفسازی و زیباسازی میدان انجام شده و تنها تقویت فضای سبز باقی مانده است. همچنین، کفسازی پیادهرو مسیر میدان دکتر حسابی به خلیج فارس به اتمام رسیده و کاشت درختچه در آن برنامه ریزی شده است.
*آیا پروژههای آسفالت و معابر ورودیها به پایان رسیده است؟
کفسازی لاین شرق تمام شده و در حال کار بر روی پیادهروهای آن هستیم. بخش کوچکی از آسفالت یک لاین کندرو در قسمت شرقی باقی مانده که به دلیل تداخل با خطوط انتقال برق، منتظر اقدام اداره برق هستیم تا آسفالت آن قسمت نهایی شود.
*مهمترین راهکار شهرداری برای احیای فضای سبز در زاهدان چیست؟
پروژه عظیم انتقال پساب فاضلاب به پارکها آغاز شده است. لولهگذاری این پساب برای مناطق چهار، پنج و یک (از جمله زیباشهر، بلوار مطهری و دانشگاه) تکمیل و پساب به این مناطق انتقال داده شده است. این اقدام بزرگ که ۱۸ کیلومتر از پارکها را در بر میگیرد، باعث مغذی شدن و احیای فضای سبز خواهد شد. در حال حاضر فقط تکمیل ایستگاه پمپاژ به طرف بیمارستان امام علی (ع) باقی مانده است.
*برای مدیریت و نگهداری فضای سبز چه زیرساختهایی فراهم شده است؟
عملیات GIS (سیستم اطلاعات جغرافیایی) پارکها به اتمام رسیده است. با این سامانه، ما آمار دقیقی از تعداد درختان، مساحت پارکها و وضعیت مبلمان بازی داریم. همچنین، یک نهالستان دو هکتاری در پارک ولایت در حال احداث است که شهرداری را در تأمین نهال و گل و گیاه خودکفا میکند.
*وضعیت مبلمان شهری و المانها با توجه به محدودیتهای مالی چگونه است؟
ما با بحران مالی جدی روبرو هستیم و منابع درآمدی برای تعویض کامل المانها کافی نیست. بنابراین، ضمن وارد کردن المانهای جدید به مناسبتهای خاص، بیشتر بازسازی و احیای المانها و مبلمان قدیمی (مانند نیمکتها) در کارگاههای خودکفایی شهرداری انجام و رنگآمیزی میشود. این کارگاهها در طول سال فعال هستند و تا پایان سال نیز برای استقبال از نوروز آمادهسازی ویژه انجام میدهند.
*در پایان، مهمترین درخواست شما از شهروندان چیست؟
در زمینه نظافت و نگهداری پارکهای محلهای، ما به مشارکت فعال شهروندان نیاز داریم. اگر مردم در رعایت نظافت و استفاده از سطلهای زباله در پارکها همکاری بیشتری با مدیریت شهری داشته باشند، بسیاری از مشکلات ما در این حوزه برطرف خواهد شد.
ارتباط چهره به چهره با شهروندان یکی از مؤثرترین راهها برای رفع گرههای ذهنی، روشنگری و فرهنگسازی در حوزه زندگی شهری است.
