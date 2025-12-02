برگزاری نمایشگاه پژوهش و فناوری در کرمانشاه؛ارائه ۳۵۰ دستاورد فناورانه

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک آزادی صبح سه‌شنبه در نشست خبری با تشریح جزئیات برگزاری نمایشگاه پژوهش، فناوری و بازار استان گفت: هفته آینده در واقع به نمایشگاه پژوهش و فناوری و بازار استان می‌رسیم؛ نمایشگاهی که هر ساله با متولی‌گری جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری برگزار می‌شود و محور ارائه دستاوردهای یک‌ساله حوزه پژوهش و فناوری استان است.

وی افزود: این نمایشگاه فرصت بسیار ارزشمندی برای تعامل بین بازیگران عرصه پژوهش و فناوری، تبادل تجارب، معرفی طرح‌ها و همچنین بررسی مسائل و چالش‌هایی است که شرکت‌های دانش‌بنیان، پژوهشگران و نخبگان در فرآیند اجرای برنامه‌های پژوهشی و فناورانه دارند.

آغاز به کار نمایشگاه از ۱۶ تا ۱۸ آذر در نمایشگاه بین‌المللی کرمانشاه

آزادی با اشاره به همزمانی افتتاح نمایشگاه با روز دانشجو گفت: امسال نمایشگاه از روز ۱۶ آذرماه آغاز می‌شود و تا ۱۸ آذرماه به مدت سه روز در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه برپا خواهد بود. امیدوار هستیم که امسال بتوانیم بیش از سال‌های گذشته در معرفی دستاوردهای فناورانه استان موفق ظاهر شویم.

حضور ۲۷ دستگاه دانشگاهی و اجرایی و معرفی بیش از ۳۵۰ محصول

رئیس پارک علم و فناوری ادامه داد: در این دوره ۱۳ دانشگاه، پارک علم و فناوری، مراکز رشد و سایر ساختارهای فناورانه در کنار ۱۴ سازمان و دستگاه اجرایی استان حضور دارند؛ مجموعاً ۲۷ مجموعه علمی، دانشگاهی، اجرایی و فناورانه در نمایشگاه امسال مشارکت می‌کنند.

وی افزود: برآورد ما نشان می‌دهد که بیش از ۳۵۰ محصول، دستاورد پژوهشی و فناوری در این نمایشگاه ارائه خواهد شد. محوریت ما این است که محصولات حتماً حاصل فعالیت‌های یک‌سال گذشته باشند و اگر محصولی در سال‌های گذشته نیز ارائه شده، نسخه ارتقا یافته آن عرضه شود.

برگزاری ۱۳ کارگاه تخصصی با محوریت دانشگاه صنعتی کرمانشاه

آزادی به بخش علمی نمایشگاه اشاره کرد و گفت: طبق روال سال‌های گذشته، برگزاری کارگاه‌های تخصصی نیز در برنامه قرار دارد و دانشگاه صنعتی کرمانشاه متولی این بخش است. امسال ۱۳ عنوان کارگاه آموزشی با مشارکت دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و دستگاه‌های اجرایی همزمان با نمایشگاه برگزار خواهد شد.

حضور مدیران دستگاه‌ها برای حل چالش شرکت‌های دانش‌بنیان

رئیس پارک علم و فناوری با تأکید بر نگاه مسئله‌محور نمایشگاه گفت: یکی از برنامه‌های اصلی ما این است که حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی طی روزهای برگزاری نمایشگاه منسجم‌تر از سال‌های گذشته باشد. با هماهنگی استانداری برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا شرکت‌های فناور و پژوهشگران بتوانند مشکلات و چالش‌های خود را مستقیماً با مدیر دستگاه مربوطه در میان بگذارند.

وی افزود: این ارتباط مستقیم کمک می‌کند که تقاضاها، نیازها و موانع شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت دقیق شنیده و برای رفع آنها اقدام شود.

آزادی با اشاره به برنامه‌های نمایشگاهی گفت: در ایام برگزاری نمایشگاه چندین رونمایی از محصولات و دستاوردهای منتخب خواهیم داشت. اطلاع‌رسانی این رونمایی‌ها از قبل انجام می‌شود تا پوشش رسانه‌ای و استقبال از این رویدادها به بهترین شکل ممکن صورت گیرد. تلاش کرده‌ایم مستندسازی و ارائه رسانه‌ای این بخش‌ها نیز کیفیت بالایی داشته باشد.

ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی توسط پارک علم و فناوری

به گفته آزادی یکی دیگر از برنامه‌های پارک، ارائه خدمات مشاوره‌ای در حوزه‌های مختلف شامل پذیرش دانش‌بنیان، تجاری‌سازی، توسعه محصول و سایر موضوعات تخصصی است. این خدمات در طول سه روز نمایشگاه به صورت همزمان ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: ساعات بازدید از نمایشگاه ۹ تا ۱۸ خواهد بود و در کنار برنامه‌ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دفتر استانداری نیز موضوع ارزیابی و امتیازدهی به غرفه‌ها را دنبال خواهند کرد. همچنین نظرسنجی از بازدیدکنندگان مانند سال‌های گذشته انجام می‌شود و نتایج آن نیز اعلام خواهد شد.

پیگیری مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان پس از نمایشگاه

آزادی با اشاره به دغدغه استاندار کرمانشاه در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: طبق تأکید استاندار، مقرر شده که پیگیری رفع مشکلات شرکت‌ها تنها محدود به روزهای نمایشگاه نباشد. پس از نمایشگاه نیز جلسات کارگروه‌های تخصصی استان برگزار خواهد شد تا درخواست‌ها و چالش‌های جمع‌آوری‌شده مورد بررسی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: اطلاعات مربوط به همه شرکت‌ها، چه آنهایی که در نمایشگاه شرکت کرده‌اند و چه آنهایی که فقط حضور داشته‌اند، جمع‌آوری می‌شود و در جلسات رسمی استان پیگیری خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری در پایان گفت: با توجه به اتفاقات خوبی که در یک‌سال اخیر در حوزه فناوری و نوآوری استان رخ داده و ارتقای سطح فناوری دستگاه‌ها، امیدوار هستیم نمایشگاه امسال اثرگذاری بیشتری داشته باشد و بتواند به معرفی ظرفیت‌های فناورانه استان کمک کند.