سیامک آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور شرکتهای فناور استان کرمانشاه در رویدادهای بینالمللی اظهار کرد: هفت شرکت تحت حمایت پارک علم و فناوری کرمانشاه با قابلیت صادراتی، در چهارمین دوره نمایشگاه بینالمللی کشاورزی، دامپروری و طیور، صنایع غذایی و ماشینآلات وابسته سلیمانیه حضور یافتند و آخرین دستاوردهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند.
وی افزود: این شرکتها با هدف معرفی توانمندیهای فناورانه استان کرمانشاه، توسعه بازارهای صادراتی و ایجاد ارتباط با فعالان اقتصادی اقلیم کردستان عراق، در این نمایشگاه مشارکت فعال داشتند.
رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه با اشاره به شرکتهای حاضر در این رویداد بینالمللی گفت: فناوران کاشت زاگرس بهعنوان تولیدکننده تجهیزات گلخانهای، بیستون زیست فناور فعال در زمینه تکثیر گیاهچه سالم از طریق کشت بافت، کشت و صنعت سالم فرآور باختر تولیدکننده بذر اصلاحشده یولاف و ارمغان برزین بهار تولیدکننده زهر زنبور عسل به روش شوک فرکانسی، از جمله شرکتهای فناور حاضر در این نمایشگاه بودند.
آزادی ادامه داد: همچنین شرکت زانا پژوهش رایا تولیدکننده پرلیت با کاربردهای کشاورزی، شرکت مدیریت مکانی فضا کاو ارائهدهنده محصولات و خدمات فضاپایه و هواپایه و شرکت هنر گرافیک آویر فعال در حوزه طراحی سامانه صادرات محتوای دیجیتال، دیگر شرکتهای کرمانشاهی حاضر در این نمایشگاه به شمار میروند.
وی با تأکید بر اهمیت حضور شرکتهای دانشبنیان و فناور در نمایشگاههای بینالمللی تصریح کرد: چنین رویدادهایی نقش مهمی در معرفی ظرفیتهای علمی و فناورانه استان، توسعه صادرات محصولات دانشبنیان و ایجاد زمینه همکاریهای مشترک با بازارهای منطقهای و بینالمللی ایفا میکند.
رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه خاطرنشان کرد: چهارمین دوره نمایشگاه بینالمللی کشاورزی، دامپروری و طیور، صنایع غذایی و ماشینآلات وابسته از ۱۷ لغایت ۲۰ دسامبر، مصادف با ۲۶ تا ۲۹ آذرماه سال جاری، در استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق برگزار شد.
آزادی در پایان ابراز امیدواری کرد: با استمرار حمایتها و حضور هدفمند شرکتهای فناور استان در بازارهای خارجی، شاهد افزایش صادرات محصولات دانشبنیان و تقویت جایگاه کرمانشاه در حوزه فناوری و نوآوری در سطح منطقه باشیم.
