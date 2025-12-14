به گزارش خبرگزاری مهر، در این رویداد که صبح امروز ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد، دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، تازه‌ترین دستاوردها و توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند.

پژوهشگران کشورمان در حوزه‌های مختلف از رشته‌های مهندسی، کشاورزی، فناوری پزشکی تا علوم اجتماعی جدیدترین تولیدات بومی خود را در این رویداد عرضه کرده‌اند. محمدرضا نوروزپور، معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ در این نمایشگاه با جدیدترین دستاوردهای علمی پژوهشگران نخبه و جوان کشور آشنا شد.

معاون وزیر فرهنگ ضمن گفت و گو با پژوهشگران و مدیران دانشگاهی و علمی حاضر در این رویداد ضمن تاکید بر ضرورت بازنمایی پیشرفت‌های علمی پژوهشگران در حوزه رسانه‌، این موضوع را عاملی در بازنمایی صحیح از ایران امروز و «روایت ایران» در فضای بین‌المللی خواند. وی با تاکید بر بهره‌گیری از فضای مجازی در نمایش دستاوردهای ایرانی، در خصوص برگزاری تورهای رسانه‌ای برای معرفی دستاوردهای علمی قول همکاری و مساعدت داد.

بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی پژوهش، فناوری و فن‌بازار از ۲۲ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا بوده و همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۵ پذیرای بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان حوزه علم و فناوری است.