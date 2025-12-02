  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

دوره آموزشی «مدیریت سیلاب» در دیلم برگزار شد

دوره آموزشی «مدیریت سیلاب» در دیلم برگزار شد

بوشهر-در راستای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از سیلاب و کاهش خطرات احتمالی، دوره آموزشی «مدیریت سیلاب» به‌مدت ۲۴ ساعت در فرمانداری شهرستان دیلم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دیلم صبح سه شنبه در حاشیه برگزاری این دوره آموزشی هدف از برگزاری آن را دانش‌افزایی و آشنایی مدیران و کارشناسان با روش‌های مدیریتی مقابله با سیلاب و بررسی علل اصلی ایجاد خسارات ناشی از آن عنوان کرد.

حسن باباحسنی با اشاره به اهمیت مهارت‌آموزی و کسب آمادگی در حوزه مدیریت بحران، افزود: برگزاری چنین دوره‌هایی نقش مهمی در افزایش دانش و آگاهی مدیران و کارشناسان دارد.

وی خاطرنشان کرد: این کارگاه آموزشی به‌صورت حضوری کارگاهی و با همکاری و مجوز اداره کل مدیریت بحران استانداری بوشهر برپا شد و شرکت‌کنندگان با مفاهیمی مانند انواع سیلاب، عوامل مؤثر بر وقوع آن و شیوه‌های مدیریت مؤثر سیلاب آشنا شدند.

کد خبر 6675288

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها