رونمایی از مستند پژوهشی «روایت یگانه»

به گزارش خبرگزاری مهر، مهراب کیانی گفت: این اثر در چارچوب برنامههای کنگره شهدای استان بوشهر تولید شده و به بخشی مهم از زندگی و نقشآفرینی شهید ابراهیم یگانه در جریان مبارزات انقلابی و دفاع مقدس میپردازد.
وی افزود: شهید یگانه از چهرههای اثرگذار جریانهای مردمی بوشهر بود؛ جوانی که از دل فعالیتهای اجتماعی و دغدغههای مردمدوستانه وارد عرصه مبارزه شد و بعدها در دفاع مقدس نقشآفرینی کرد. پرداختن به چنین شخصیتهایی، به معنای بازخوانی مسیری است که نسل جدید را با حقیقت هویت انقلابی استان آشنا میکند.
کیانی با تأکید بر اهمیت نقش رسانهها در تبیین و ترویج فرهنگ ایثار گفت: آثار فرهنگی نظیر این مستند باید مورد حمایت رسانهای قرار گیرند تا پیام و معنای این تلاشها بهدرستی به جامعه منتقل شود و ظرفیتهای فرهنگی استان دیده شود.
مستند «روایت یگانه» به تهیهکنندگی سجاد زارعی و کارگردانی مهرداد رستمجبری در مؤسسه فرهنگیهنری پژواک هنر تولید شده و روز سهشنبه ۱۱ آذرماه در شهرک شهید تندگویان جم و همزمان با سالروز تدفین شهید گمنام این شهرک رونمایی خواهد شد.
