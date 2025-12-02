به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی صبح سهشنبه در دیدار با رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر بر اهمیت بهرهگیری از توان نخبگان و متخصصان در توسعه صنعت شیلات تأکید کرد.
امینی با اشاره به فرصتهای گسترده شیلات در بوشهر گفت: استان بوشهر یکی از مهمترین قطبهای شیلاتی کشور است و برای جهش در تولید، ارتقای بهرهوری و توسعه پایدار، نیازمند ورود دانش، فناوری و ایدههای نو از سوی نخبگان هستیم. امروز شیلات دیگر یک حوزه سنتی صرف نیست؛ بلکه صنعتی مبتنی بر علم و فناوری است.
وی افزود: شیلات بوشهر در بخشهایی مانند آبزیپروری، تکثیر و پرورش میگو، بهبود مدیریت ذخایر، فرآوری و صادرات، نیازمند نوآوریهای جدی است و مشارکت نخبگان میتواند بسیاری از چالشهای موجود را تبدیل به فرصتهای جدید اقتصادی کند.
ایجاد مسیر ارتباطی میان شیلات و بنیاد نخبگان
مدیرکل شیلات همچنین با بیان اینکه ایجاد مسیر ارتباطی میان شیلات و بنیاد نخبگان میتواند به جذب ایدههای خلاقانه و اجرای پروژههای کاربردی منجر شود، تصریح کرد: از حضور پژوهشگران، متخصصان دانشگاهی و شرکتهای دانشبنیان در طرحهای شیلاتی کاملاً استقبال میکنیم.
امینی بر ضرورت حمایت هدفمند از نخبگان تأکید کرد و گفت: نخبگان سرمایههای واقعی استان هستند. اگر بتوانیم با برنامهریزی مشترک، زمینه حضور آنان را در پروژههای کاربردی فراهم کنیم، قطعاً شاهد تحول جدی در صنعت شیلات بوشهر خواهیم بود.
مدیرکل شیلات بوشهر تشکیل یک کارگروه مشترک میان شیلات و بنیاد نخبگان را گامی مؤثر برای همافزایی ظرفیتهای علمی و اجرایی دانست و افزود: این همکاری میتواند الگوی موفقی در اتصال بخشهای علمی و تولیدی باشد و امیدواریم نتایج عملی آن بهزودی در بخش شیلات استان دیده شود.
