۱۳ ویژه برنامه ایام فاطمیه در استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن صادق زاده ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) و ایام فاطمیه گفت: به همین مناسبت به همت مراکز و تشکلهای مردمی مرتبط با اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر تعداد ۱۳ ویژه برنامه و یک کار ویژه در سطح استان برگزار شد.
سرپرست معاونت فرهنگی، پژوهشی و تبلیغی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر برگزاری ویژه برنامه لالههای مادری ️با روایتگری محمدجواد تاجیک، حاج حسین کاجی، شیخ داوود هاشمپور و با نوای محمدرضا رازقی پور، میثم بهرامی و سیدحسن هاشمی به مدت ۳ شب همراه با نمایشگاه تجسمی «وقتی تنها ماند» در گلزار مطهر شهدای بهشت صادق بوشهر را از برنامههای ویژه ایام فاطمیه عنوان کرد.
وی برگزاری پاتوقهای گفتگوی فاطمی، پردهخوانی فاطمیه، کارگاههای آموزشی سبک زندگی فاطمی و برگزاری دورههای مهارتافزایی را از مهمترین برنامهای اجرا شدهی این ایام عنوان کرد.
حجتالاسلام صادق زاده ادامه داد: رویداد بانوی مجاهد، خوانش خطبه فدکیه، کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی و نماز صالحین را از دیگر برنامههای اجرا شده اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در ایام شهادت حضرت زهرا (سلام الله علیها) برشمرد.
وی برگزاری عملیات فرهنگی-تبلیغی شهید مختار زاده، ایجاد مواکب فاطمی و فعالیت هیئات مذهبی دانشآموزی در سطح مدارس استان در بخشهای برگزاری دورههای آموزشی برای سرگروههای هیئات دانشآموزی و مراسم و مسابقات فرهنگی با محوریت سیره حضرت زهرا (سلام الله علیها) را از دیگر برنامههای اجرا شدهی ایام فاطمیه عنوان کرد.
