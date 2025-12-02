صدور حکم محکومیت متهمین پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی در بشاگرد

به گزارش خبرگزاری مهر محمد خواجه در این خصوص اظهار کرد: متهم پرونده با شیوههای متقلبانه، انعقاد قراردادهای صوری و تبلیغات گسترده در فضای مجازی؛ از بیش از دو هزار نفر از شهروندان منطقه شرق هرمزگان و جنوب استان کرمان کلاهبرداری کرده است.
این مقام قضائی خاطرنشان کرد: وی پس از جلب اعتماد مردم و با وعده پرداخت سود نامتعارف در طی سه ماه بیش از سه هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال از مالباختگان اخذ کرده بود.
رئیس دادگستری بشاگرد تصریح کرد: کلاهبرداران برای جلب اعتماد مردم با استفاده از شیوه کلاهبرداری زنجیرهای موسوم به پونزی، از محل وجود جمعآوری شده بخشی از تعهدات قبلی را انجام و به تعدادی از سرمایهگذاران قبلی وجوهی را پرداخت میکردند.
وی یادآور شد: پس از اخذ شکایت شکات و رسیدگیهای انجام شده در دادگاه، متهم ردیف اول این پرونده علاوه بر رد مال به شکات، به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، منع هرگونه اقدام تجاری و داشتن چک و نیز پرداخت قریب به ۳۷۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.
این مقام قضائی اضافه کرد: به موجب حکم صادره تعداد دیگری از متهمین پرونده نیز به اتهام معاونت در جرم به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدهاند.
