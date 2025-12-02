  1. استانها
صدور حکم محکومیت متهمین پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی در بشاگرد

بندرعباس-رئیس دادگستری بشاگرد از صدور حکم محکومیت بدوی برای متهمین پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی با گردش مالی بیش از ۳۷۰ میلیاردی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر محمد خواجه در این خصوص اظهار کرد: متهم پرونده با شیوه‌های متقلبانه، انعقاد قراردادهای صوری و تبلیغات گسترده در فضای مجازی؛ از بیش از دو هزار نفر از شهروندان منطقه شرق هرمزگان و جنوب استان کرمان کلاهبرداری کرده است.

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: وی پس از جلب اعتماد مردم و با وعده پرداخت سود نامتعارف در طی سه ماه بیش از سه هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال از مالباختگان اخذ کرده بود.

رئیس دادگستری بشاگرد تصریح کرد: کلاهبرداران برای جلب اعتماد مردم با استفاده از شیوه کلاهبرداری زنجیره‌ای موسوم به پونزی، از محل وجود جمع‌آوری شده بخشی از تعهدات قبلی را انجام و به تعدادی از سرمایه‌گذاران قبلی وجوهی را پرداخت می‌کردند.

وی یادآور شد: پس از اخذ شکایت شکات و رسیدگی‌های انجام شده در دادگاه، متهم ردیف اول این پرونده علاوه بر رد مال به شکات، به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، منع هرگونه اقدام تجاری و داشتن چک و نیز پرداخت قریب به ۳۷۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

این مقام قضائی اضافه کرد: به موجب حکم صادره تعداد دیگری از متهمین پرونده نیز به اتهام معاونت در جرم به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده‌اند.

