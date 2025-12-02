ماهنامه کتاب رضوی در ایستگاه بیستم

به گزارش خبرگزاری مهر، این شماره در بخش کتاب رضوی، به طور ویژه به معرفی کتاب «مناظرات امام رضا(ع) با ارباب مذاهب» پرداخته است.
این کتاب اثر حضرت آیتالله سبحانی است که توسط انتشارات بهنشر منتشر شده است. این اثر مجموعهای از شش جلسه سخنرانی ایشان برای طلاب و علاقهمندان به علوم دینی است و مناظرات علمی و کلامی امام رضا(ع) را بررسی میکند. از نقاط قوت این کتاب، آموزش عملی آداب گفتوگو و مناظره اخلاقمدار است.
این شماره از ماهنامه به مناسبت رسیدن شمارگان مجموعه کتاب «قصه ما مثل شد» به مرز یک میلیون نسخه، پرونده ویژهای را منتشر کرده است. این پرونده شامل یادداشتهای اختصاصی از صاحبنظران مختلف از جمله مهندس مسعود فرزانه مدیرعامل انتشارات بهنشر، دکتر محسن مؤمنیشریف، محمد میرکیانی نویسنده اثر، شهرام شفیعی و علیرضا کاویانراد کارگردان انیمیشن «قصه ما مثل شد» است.
شماره ۲۰ ماهنامه کتاب رضوی بخشهای متنوع دیگری نیز دارد که شامل بخش ادبیات دینی با گزارش رویداد رونمایی کتاب «سُرمه» و نقد و بررسی کتاب «خسوف در بیروت» است.
تازهترین اخبار انتشارات بهنشر، گزارشهایی از فروشگاهگردی و ماه نشر از دیگر مطالب جذاب ماهنامه کتاب رضوی است.
ماهنامه کتاب رضوی با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و معرفی آثار مرتبط با فرهنگ رضوی به علاقهمندان ارائه میشود و هر شماره شامل یادداشتها و مصاحبههایی با نویسندگان و فعالان حوزه نشر و فرهنگ است. این نشریه مرجع کوتاه و کاربردی برای آشنایی با تازهترین آثار، روندهای نشر و فعالیتهای فرهنگی انتشارات بهنشر محسوب میشود و مخاطبان را با تازههای کتاب و ادبیات دینی آشنا میکند.
فایل دیجیتال این شماره از ماهنامه در بخش «مجله اینترنتی» سایت بهنشر به نشانی www.behnashr.ir قابل دانلود است. علاقهمندان میتوانند برای دریافت آخرین مطالب و اخبار انتشارات بهنشر به این پایگاه مراجعه کنند.
