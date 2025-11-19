  1. فرهنگ و ادب
روایت شاعرانه عقیله بنی‌هاشم از کربلا تجدید چاپ شد

چاپ سی و نهم «آفتاب در حجاب» نوشته سیدمهدی شجاعی توسط نشر نیستان منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب روایتی از زندگی حضرت زینب(س) از کودکی تا عاشورا تا اسارت و تا وفات است.

نویسنده زبان روایتش را با در نظر گرفتن مخاطب انتخاب کرده است. روایت بر عهده راوی دانای کل نامحدودی است که در سراسر داستان، حضرت زینب(س) را مخاطب قرار داده و روایت خود را پیش می‌برد. این فرم، در ادبیات داستانی ایران کمتر سابقه دارد.

داستان از کابوس حضرت زینب(س) در کودکی آغاز می‌شود؛ چشم‌های اشک‌آلودت را به پیامبر دوختی، لب برچیدی و گفتی: «خواب دیدم، خواب پریشان دیدم. دیدم که طوفان به پا شده است، طوفانی که دنیا را تیره و تار کرده است. طوفانی که مرا و همه چیز را به این سو و آن سو پرت می‌کند، طوفانی که چشم به بنیان هستی دارد. ناگهان در آن وانفسا چشم من به درختی کهنسال افتاد و دلم به سویش پرکشید…»

داستان از این کابوس که گواه رحلت پیامبر است و شهادت مادر و پدر و… آغاز می‌شود و در انتهای کتاب باز به همین خواب پریشان می‌رسیم: «تعبیر شد خواب کودکی‌های من پیامبر! و من اکنون با یک دنیا مصیبت و غربت تنها مانده‌ام…»

کتاب «آفتاب در حجاب» نوشته سید مهدی شجاعی در ۱۸۰ صفحه و در قطع رقعی توسط انتشارات کتاب نیستان به چاپ سی و نهم رسید.

