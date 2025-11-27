  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸

«شیرین‌تر از خواب» کتابی درباره لالایی اقوام؛ «ننه پیرزالو» آماده چاپ

زهرا داوری گفت: در سال‌های اخیر پژوهش‌های زیادی درباره لالایی فولکلور ایران داشته‌ام که حاصل آن مطالعات، کتاب «شیرین‌تر از خواب» است و در آن لالایی‌های اقوام و اقلیت‌های دینی را بررسی کردم.

زهرا داوری شاعر کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت‌های ادبی‌اش، گفت: من حدود ۲۰ سال سابقه کار در زمینه ادبیات کودک و نوجوان دارم. در دانشگاه بجنورد و همچنین مدارس بجنورد هم تدریس می‌کنم. سال‌ها پیش در حوزه هنری بجنورد پاتوق شعر کودک را راه‌اندازی کردم و دو سال در این انجمن ادبی مشغول فعالیت بودم، ولی به دلایلی از ادامه کار منصرف شدم. الآن هم حدود یک سال است که هر هفته به همراه دوستانم کارگاه شعر و داستان کودک و نوجوان را در کتابخانه‌ مرکزی بجنورد راه‌اندازی کرده‌ایم که هر روز پررونق‌تر می‌شود.

بررسی لالایی اقوام و اقلیت‌های دینی در «شیرین‌تر از خواب»

داوری ادامه داد: من در هر سه زمینه شعر خردسال، کودک و نوجوان قلم زده‌ام، ولی تمرکزم بیشتر روی شعر کودک بوده است. در هفت هشت سال اخیر مطالعات و پژوهش‌های زیادی درباره لالایی‌های فولکلور ایران داشته‌ام. حاصل این مطالعات کتابی با نام «شیرین‌تر از خواب» شد که در آن لالایی‌های اقوام و اقلیت‌های دینی را بررسی کردم. از سال ۹۷ با سختی‌های فراوان توانستم اطلاعاتی درباره لالایی‌های زرتشتیان، ارامنه، آشوریان، کلیمی‌ها و مندائیان به دست بیاورم که کار تازه‌ای بود و پیشینه‌ای نداشت. استاد رحماندوست مقدمه‌ای بر کتاب نوشتند و در مبحث مربوط به سرایش لالایی‌های معاصر، درس‌گفتارهایی بر آن افزودند. این کتاب امسال در نمایشگاه کتاب تهران با حضور استاد رحماندوست، استاد شهرام اقبال‌زاده، یاشار هدایی و تعدادی از دوستان نویسنده و شاعرم رونمایی شد. البته هنوز هم در حال کار روی لالایی‌های دیگری هستم که امیدوارم به یاری خدا هر چه زودتر آنها هم به سرانجام خوشی برسند.

«شیرین‌تر از خواب» کتابی درباره لالایی اقوام؛ «ننه پیرزالو» آماده چاپ

این شاعر و پژوهشگر ادبی با بیان اینکه همواره در تلاشم به سطحی که از خودم انتظار دارم برسم و نسخه بهتری از خودم بشوم، گفت: در این سال‌ها با ناشرهایی مانند مهرک، به‌نشر و ناشران خصوصی کار کرده‌ام. چند مجموعه‌شعر چاپ‌شده در کانون دارم؛ کتاب «یک قاچ هندوانه»، «خدای دست و دلباز» و «خواب من پرنده است». همیشه وقتی دوستان کانونی شهرهای دیگر را می‌بینم از آنها راجع به استقبال کارهایم می‌پرسم. گاهی بچه‌ها از شهرها و استان‌های دور شعرهایم را می‌خوانند و کلیپ می‌سازند و برایم می‌فرستند و من آنها را با شوق و ذوق در پیجم می‌گذارم.

«ننه پیرزالو» است و «به‌به و بیب بیب» آماده چاپ

داوری درباره کتاب‌های آماده انتشارش، گفت: چند کتاب زیر چاپ در کانون دارم. یکی از آنها شعر-قصه‌ای به نام «ننه پیرزالو» است و یکی هم کتابی با نام «به‌به و بیب بیب» از سری کتاب‌های «من به دنیا آمدم» است. این مجموعه‌شعرها برای بچه‌های صفر تا سه ساله کار شده‌اند. همچنین یک مجموعه شعر امام رضایی در انتشارات به‌نشر و یک مجموعه‌شعر و یک داستان هم درباره جنگ ۱۲ روزه در نشر معبر دارم که زیر چاپ است.

وی درباره سلیقه کودکان و نوجوان در حوزه ادبیات، گفت: تجربه نشان داده است که در این سال‌های اخیر، بچه‌ها و مخصوصا نوجوان‌ها بیشتر طرفدار رمان هستند؛ آن هم رمان‌های ترجمه‌شده خارجی. در مدارس متوسطه اول می‌بینم که متاسفانه خیلی‌ها نویسندگان و شاعران مطرح ایرانی را نمی‌شناسند، ولی از کتاب‌ها و نویسندگان خارجی استقبال می‌کنند. دلیلش را نمی‌دانم، اما همیشه تلاش کرده‌ام که داستان‌ها، شعرها، ناشران، نویسندگان و شاعران، همچنین مجلات تخصصی کودک و نوجوان را به آنها بشناسانم و به خواندن آثار برجسته ایرانی هم تشویقشان کنم.

باید نشان بدهم شعرم با نظم زرد بازاری فرق می‌کند

این شاعر با اشاره به استقبال کمتر کودکان و نوجوانان از آثار ادبی ایرانی به نسبت آثار ترجمه‌ای، گفت: شاید شعرهای ما شاعران کودک و نوجوان کلیشه‌ای و بی‌کیفیت شده است. ایدئولوژی‌های عجیب و غریب تحمیلی، نگاه و زبان بزرگسالانه، کیفیت پایین و قیمت بالای کتاب‌ها، و خیلی چیزهای دیگر می‌تواند در این مشکل دخیل باشد. دلیلش هر چه که هست باید ما را وادار کند که بهتر و عمیق‌تر ببینیم و بخوانیم و بنویسیم. بچه‌های امروز بسیار بیشتر از نسل‌های گذشته می‌فهمند و ذائقه ادبی و فرهنگی متفاوتی دارند و به راحتی اقناع نمی‌شوند. همین، کار ما را سخت‌تر می‌کند.

داوری در پایان گفت: من به عنوان یک شاعر کودک و نوجوان موظفم که جامعه‌شناسی کودک، روان‌شناسی کودک، ادبیات کودک، زبان‌شناسی کودک را تا حدودی بدانم و بخوانم و سپس به فکر قلم زدن برای بچه‌ها بیفتم. بدون تمرین و تلاش و مطالعه نمی‌توان ادبیات‌کودکی شد. باید بتوانم در عمل نشان بدهم که شعر من با نظم‌های زرد بازاری فرق می‌کند.

