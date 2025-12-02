شهامت هدایت در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از پیگیری‌های نماینده ولی فقیه در استان و دستور استاندار، منطقه‌ای که قبلاً درختان آن برای تهیه زغال قطع شده بود، شناسایی و اقدامات اولیه جهت کاشت درخت فراهم شد

وی با بیان اینکه در این خصوص متخلفان دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده بودند، افزود: در روز گذشته نسبت به کاشت نهال در همان عرصه اقدام کردیم که در این عملیات حدود ۱۰۰ اصله نهال در عرصه مورد نظر کاشته شد.

مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل در مورد نوع درختان کاشته‌شده، گفت: گونه کاشته‌شده «ون» است که از گونه‌های بومی جنگلی منطقه محسوب می‌شود. این عرصه به دلیل قرارگیری در میان جنگل، برای نگهداری مشکل خاصی ندارد و تحت نظارت خواهد بود. ضمن اینکه درختان قطع‌شده معمولاً امکان رویش مجدد دارند، اما به دستور مسئولان، احیای فعال منطقه را انجام دادیم.

هدایت با اشاره به شرایط خشک اقلیمی و خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های اردبیل، تأکید کرد: ممنوعیت ورود به جنگل‌های استان تا زمان بهبود وضعیت بارندگی و رطوبت، کماکان برقرار است. ما گشت‌های ویژه‌ای را برای کنترل تشکیل داده‌ایم.

وی همچنین به اقدامات پیشگیرانه اشاره کرد: امروز یک دستگاه کامیون حامل چوب جنگلی توقیف شد. به تمامی کارخانه‌های چوب‌بری و صنایع مرتبط، بخشنامه‌ای ابلاغ شده که خرید، فروش، انبار و حمل هرگونه چوب جنگلی بر اساس مواد ۴۲ و ۴۸ قانون، ممنوع و پیگرد قانونی دارد. از این صنایع انتظار داریم از معامله این محصولات خودداری کنند.

مدیرکل منابع طبیعی استان اردبیل در پایان با تشکر از همکاری مردم، ادامه داد: حفاظت از جنگل‌ها تنها با تلاش منابع طبیعی ممکن نیست و از همه مردم می‌خواهیم برای حفظ این میراث و تضمین آینده نسل‌های بعد، با ما همراهی کنند.