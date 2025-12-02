به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری، ظهر سه شنبه در جلسه بررسی شرایط مجموعه‌های آب‌درمانی سرعین، اظهار کرد: آب‌های درمانی برند اصلی و اول گردشگری شهر توریستی سرعین است و برای حفظ این برند نظارت بر مجموعه‌های آب‌گرم سرعین تشدید می‌شود.



وی افزود: در برخی موارد تخلفاتی در ایجاد استخرها بدون اخذ مجوز و یا تخلفاتی در نحوه بهره‌برداری از مجموعه‌های موجود گزارش می‌شود که عاملی برای تضعیف برند آب‌های درمانی سرعین است و با این موارد برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: استفاده برخی مراکز مانند مراکز اقامتی و یا مجموعه‌های بدون مجوز از آب شهری در استخرها یکی دیگر از مشکلاتی است که با توجه به بحران آب توجیه‌پذیر نیست و می‌تواند مشکلاتی را در تأمین آب مورد نیاز شهر گردشگرپذیر سرعین به وجود بیاورد.



جباری ادامه داد: براساس همین گزارش‌ها و مشاهدات با همکاری نهادهای مختلف و مرتبط، نظارت بر مجموعه‌های آبدرمانی، مراکز اقامتی و مجموعه‌های غیرمجازی که در استفاده از آب شهری یا در ارائه خدمات از طریق آب‌های معدنی مرتکب تخلف می‌شوند تشدید خواهد شد.



مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: مجموعه‌های آبدرمانی دارای مجوز و شناخته شده شهر سرعین با استفاده از چشمه‌های آب‌گرم طبیعی سالانه به میلیون‌ها گردشگر به بهترین نحو خدمات ارائه می‌کنند و انتظار داریم نهادهای مختلف در راستای حفظ برند گردشگری این شهر همکاری لازم را داشته باشند.