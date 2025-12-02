  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۸

جباری: نظارت بر آب‌گرم‌های سرعین تشدید شد

اردبیل_ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل از تشدید نظارت بر مجموعه‌های آب‌گرم سرعین با هدف حفظ برند آب‌های درمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری، ظهر سه شنبه در جلسه بررسی شرایط مجموعه‌های آب‌درمانی سرعین، اظهار کرد: آب‌های درمانی برند اصلی و اول گردشگری شهر توریستی سرعین است و برای حفظ این برند نظارت بر مجموعه‌های آب‌گرم سرعین تشدید می‌شود.

وی افزود: در برخی موارد تخلفاتی در ایجاد استخرها بدون اخذ مجوز و یا تخلفاتی در نحوه بهره‌برداری از مجموعه‌های موجود گزارش می‌شود که عاملی برای تضعیف برند آب‌های درمانی سرعین است و با این موارد برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: استفاده برخی مراکز مانند مراکز اقامتی و یا مجموعه‌های بدون مجوز از آب شهری در استخرها یکی دیگر از مشکلاتی است که با توجه به بحران آب توجیه‌پذیر نیست و می‌تواند مشکلاتی را در تأمین آب مورد نیاز شهر گردشگرپذیر سرعین به وجود بیاورد.

جباری ادامه داد: براساس همین گزارش‌ها و مشاهدات با همکاری نهادهای مختلف و مرتبط، نظارت بر مجموعه‌های آبدرمانی، مراکز اقامتی و مجموعه‌های غیرمجازی که در استفاده از آب شهری یا در ارائه خدمات از طریق آب‌های معدنی مرتکب تخلف می‌شوند تشدید خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل تصریح کرد: مجموعه‌های آبدرمانی دارای مجوز و شناخته شده شهر سرعین با استفاده از چشمه‌های آب‌گرم طبیعی سالانه به میلیون‌ها گردشگر به بهترین نحو خدمات ارائه می‌کنند و انتظار داریم نهادهای مختلف در راستای حفظ برند گردشگری این شهر همکاری لازم را داشته باشند.

