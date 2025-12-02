  1. استانها
  2. مازندران
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

اعضای ۳۰ باند سازمان‌یافته قاچاق چوب در مازندران دستگیر شدند

ساری - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری گفت: طی عملیات‌ هماهنگ نیروهای حفاظتی، اعضای ۳۰ باند سازمان‌یافته قاچاق چوب در استان شناسایی و بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری اظهار کرد:: طی عملیات هماهنگ نیروهای حفاظتی، اعضای ۳۰ باند سازمان‌یافته قاچاق چوب در استان شناسایی و بازداشت شدند.

وی با بیان اینکه این افراد علاوه بر قاچاق گسترده چوب، رفتارهای خشونت‌آمیز نیز داشته‌اند، گفت: اشرار مذکور در برخی موارد با حمل سلاح سرد و ایجاد درگیری فیزیکی با مأموران حفاظتی، امنیت جنگل‌ها و مأموران را تهدید می‌کردند.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی مازندران، این عملیات در راستای تشدید برخورد با باندهای قاچاق و حفاظت از عرصه‌های جنگلی شمال کشور انجام شده و روند مقابله با متخلفان با قدرت ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6675345

