به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری اظهار کرد:: طی عملیات هماهنگ نیروهای حفاظتی، اعضای ۳۰ باند سازمان‌یافته قاچاق چوب در استان شناسایی و بازداشت شدند.

وی با بیان اینکه این افراد علاوه بر قاچاق گسترده چوب، رفتارهای خشونت‌آمیز نیز داشته‌اند، گفت: اشرار مذکور در برخی موارد با حمل سلاح سرد و ایجاد درگیری فیزیکی با مأموران حفاظتی، امنیت جنگل‌ها و مأموران را تهدید می‌کردند.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی مازندران، این عملیات در راستای تشدید برخورد با باندهای قاچاق و حفاظت از عرصه‌های جنگلی شمال کشور انجام شده و روند مقابله با متخلفان با قدرت ادامه خواهد داشت.