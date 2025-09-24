مدیرکل منابع طبیعی مازندران: چوب قاچاق در سوادکوه شمالی و آمل کشف شد

علی باقری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت شهرستان سوادکوه شمالی با انجام عملیاتی دقیق و کمین چند ساعته در مناطق جنگلی بندپی غربی، موفق به کشف و ضبط چوب آلات جنگلی قاچاق شدند.

وی افزود: در این عملیات، چوب آلات قطع شده‌ای که توسط اسب و قاطر حمل می‌شدند، شناسایی و پس از انتقال به محل بارگیری، در خودرو نیسان ضبط شد.

وی ادامه داد: در این عملیات یک دستگاه خودرو حامل چوب آلات غیرمجاز جنگلی به وزن تقریبی ۶۰۰ کیلوگرم در منطقه مَنگِل شیرگاه کشف و توقیف شد.

باقری ادامه داد: همچنین مأموران سرجنگلبانی امام‌زاده عبداله به همراه نیروهای حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ، در گشت و کنترل حوزه استحفاظی، یک کامیون حامل چوب قاچاق را در شهرستان آمل شناسایی و توقیف کردند.

وی یادآور شد: این موفقیت نتیجه همکاری و هم‌افزایی میان یگان حفاظت، سرجنگلبان‌ها و شرکت‌های حفاظتی است که به‌صورت شبانه‌روزی برای حفظ منابع طبیعی تلاش می‌کنند.

وی افزود: حفاظت از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از قاچاق چوب اولویت اصلی اداره کل منابع طبیعی است و با هرگونه تخلف و سوءاستفاده از این سرمایه‌های ملی، برخورد قانونی و جدی صورت خواهد گرفت.