علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این فرد که در یکی از شهرستان‌های همجوار اقدام به قطع درختان جنگلی کرده بود، حین انتقال محموله قاچاق و تلاش برای فرار، بازداشت شد.

وی اظهار کرد: در پی رصد اطلاعاتی پلیس امنیت اقتصادی استان و هماهنگی با یگان حفاظت منابع طبیعی، مأموران سرجنگلبانی امام‌زاده عبدالله و عوامل حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران با همکاری نیروهای یگان امداد پلیس راه هراز، یک دستگاه وانت نیسان حامل چوب‌های قاچاق از نوع گرده راش را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد راننده این خودرو از قاچاقچیان حرفه‌ای و سابقه‌دار چوب در منطقه است که اقدام به قطع غیرقانونی درختان جنگلی در یکی از شهرستان‌های مجاور کرده و در حال انتقال آن به نقاط دیگر بود.

باقری با اشاره به جزئیات عملیات گفت: متهم پس از مشاهده مأموران منابع طبیعی، تلاش کرد با برخورد عمدی به خودروی سازمانی، مسیر فرار را باز کند، اما با واکنش سریع و هوشیاری نیروهای حفاظتی، موفق به فرار نشد و در صحنه بازداشت شد.

وی ادامه داد: در این اقدام خطرناک، خودروی سازمانی دچار خسارت مالی شد اما خوشبختانه هیچ‌گونه آسیب جانی به مأموران وارد نشد. محموله چوب قاچاق و خودروی متهم نیز با دستور مقام قضائی توقیف و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل شد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران – ساری با تاکید بر قاطعیت در برخورد با قاچاق چوب اظهار داشت: برخورد با باندهای قاچاق چوب و متجاوزان به منابع طبیعی از اولویت‌های اصلی است.