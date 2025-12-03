کشف بیش از یک تن چوب قاچاق در سروآباد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تشدید اقدامات حفاظتی برای صیانت از جنگل‌ها و مقابله با قاچاق چوب و زغال، نیروهای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سروآباد صبح چهارشنبه با اتکا به اشراف اطلاعاتی و همراهی همیاران طبیعت، به روستای ژنین از توابع بخش ژاورود اعزام شدند.

در این عملیات، پس از شناسایی افراد متخلف و با اجرای اقدامی ضربتی و هماهنگ با مأموران پاسگاه انتظامی پایگلان، بیش از ۵۰۰ کیلوگرم چوب بید و ۸۰۰ کیلوگرم چوب بلوط کشف و صورتجلسه شد.

همچنین تمامی دپوهای چوب‌آلات در محور ژاورود مورد بازدید قرار گرفت و وضعیت آن‌ها توسط کارشناسان منابع طبیعی بررسی شد.

در ادامه، دو دستگاه کامیون در حال بارگیری مقطوعات چوبی در روستاهای ژنین و گوشخانی نیز متوقف و از آن‌ها بازدید کارشناسی به عمل آمد.