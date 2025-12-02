عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر پایه پیشبینیهای هواشناسی، با تقویت سامانه رطوبتی از بعدازظهر امروز سه شنبه ۱۱ آذرماه، آسمان مناطق کاشان و آرانوبیدگل ابری شده و در اکثر نقاط این شهرستانها بارش باران انتظار میرود.
وی ابراز کرد: با توجه به اینکه این بارش، نخستین بارش قابل توجه پاییزی در منطقه محسوب میشود، شهروندان و مسئولان ذیربط باید ملاحظات لازم را مدنظر قرار دهند.
رئیس اداره هواشناسی کاشان در مورد توصیههای مهم با توجه به شرایط پیش رو تصریح کرد: احتیاط در تردد به دلیل احتمال لغزندگی معابر و جادهها برای شهروندان لازم و ضروری است.
وی خاطرنشان کرد: مراقبت از مصالح ساختمانی و تأسیسات در معرض بارش و همچنین حفاظت از محصولات کشاورزی و دامی در فضای باز باید مورد توجه قرار گیرد.
ارغوانی آمادگی مشاغل متأثر از تغییرات آبوهوایی را متذکر شد و افزود: همچنین، دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در مناطق کاشان و آران و بیدگل روندی کاهشی خواهد داشت.
