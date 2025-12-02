  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

ارغوانی: بارش‌های قابل توجه در کاشان و آران و بیدگل در راه است

کاشان - رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت: بارش‌های قابل توجه در کاشان و آران و بیدگل در هفته جاری راه است.

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر پایه پیش‌بینی‌های هواشناسی، با تقویت سامانه رطوبتی از بعدازظهر امروز سه شنبه ۱۱ آذرماه، آسمان مناطق کاشان و آران‌وبیدگل ابری شده و در اکثر نقاط این شهرستان‌ها بارش باران انتظار می‌رود.

وی ابراز کرد: با توجه به اینکه این بارش، نخستین بارش قابل توجه پاییزی در منطقه محسوب می‌شود، شهروندان و مسئولان ذی‌ربط باید ملاحظات لازم را مدنظر قرار دهند.

رئیس اداره هواشناسی کاشان در مورد توصیه‌های مهم با توجه به شرایط پیش رو تصریح کرد: احتیاط در تردد به دلیل احتمال لغزندگی معابر و جاده‌ها برای شهروندان لازم و ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: مراقبت از مصالح ساختمانی و تأسیسات در معرض بارش و همچنین حفاظت از محصولات کشاورزی و دامی در فضای باز باید مورد توجه قرار گیرد.

ارغوانی آمادگی مشاغل متأثر از تغییرات آب‌وهوایی را متذکر شد و افزود: همچنین، دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در مناطق کاشان و آران و بیدگل روندی کاهشی خواهد داشت.

    • IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      حتی یه قطره باران هم نیامد
    • حقیقت گوی دو عالم IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      1 0
      پاسخ
      سلام بعد از سه ماه از فصل پاییز یعنی آخرین نفس‌های پاییز امیدوارم بارون ببارد و نفسی باشد برای منتقل کردن فصل پاییز به فصل زمستان خبرگزاری مهر خسته‌نباشید خداقوت
    • مااشاالله GB ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سیل کاشان را برد، البته با اخبار هواشناسی
    • Am IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      جناب محاسبات چرا اشتباه درمیاد؟ابری شد ولی دریغ از یه قطره باران
    • حسین IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      چیزی ندیدیم به نام باران

