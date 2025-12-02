نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای، جو نسبتاً پایداری تا صبح فردا در خراسان شمالی حاکم است و طی این مدت وزش باد و گاهی افزایش ابر پدیده غالب خواهد بود.

وی افزود: از بعدازظهر فردا با ورود سامانه بارشی که روز گذشته هشدار سطح زرد نیز برای آن صادر شده است افزایش ابر و وزش باد آغاز می‌شود و در پاره‌ای نقاط به‌ویژه نیمه شمالی استان، بارش پراکنده باران و در ارتفاعات بارش برف و مه پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: فعالیت این سامانه تا صبح پنجشنبه ادامه دارد و سپس با خروج آن از استان، کاهش ابر و کاهش دمای کمینه و بیشینه تا اوایل هفته آینده مورد انتظار است.

وی بیان کرد: برای روزهای جمعه تا یکشنبه هفته آینده، جوی پایدار پیش‌بینی می‌شود و آسمان در بیشتر ساعات صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

داداشی با اشاره به بارش برف در ارتفاعات در شب چهارشنبه تا صبح پنجشنبه، گفت: لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید در محورهای کوهستانی دور از انتظار نیست و شهروندان در ترددهای برون‌شهری احتیاط لازم را داشته باشند.