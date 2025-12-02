لنجابی:مدرسه ۳۶ کلاسه شهید سلیمانی اراک به ۲۸ درصد پیشرفت فیزیکی رسید

جواد لنجابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مبلغ ۷۲ میلیارد ریال از سوی ادارهکل راه و شهرسازی به این پروژه اختصاص یافته ومابقی سهم این اداره کل نیز همزمان با پیشرفت وتکمیل پروژه پرداخت خواهد شد.
وی افزود: ادارهکل راه و شهرسازی استان مرکزی در مجموع ۴۸۰ میلیارد ریال اعتبار نقدی برای تکمیل این پروژه در نظر گرفته است.
لنجابی تصریح کرد: این مدرسه در زمینی به مساحت ۶ هزار متر مربع با ۴ هزار متر مربع زیربنا احداث میشود.
سرپرست ادارهکل راه و شهرسازی استان مرکزی ادامه داد: این مدرسه شامل مقاطع ابتدایی و متوسطه اول بوده و تلاش میشود تا مهر سال آینده آماده بهرهبرداری شود.
وی تاکید کرد: احداث این مدرسه با همکاری ادارهکل نوسازی مدارس استان مرکزی وخیر نیک اندیش خانواده ابراهیمی (مرحوم استاد عزت الله ابراهیمی) انجام میشود و تکمیل آن نقش مهمی در کاهش تراکم دانشآموزی و ارتقای کیفیت آموزشی در منطقه خواهد داشت.
لنجابی با اشاره به پیشرفت عملیات ساخت مدرسه ۳۶ کلاسه در کوی شهید سلیمانی شهر اراک گفت: این پروژه با هدف توسعه زیرساختهای آموزشی و ارتقای سطح خدمات عمومی در حال حاضر با ۲۸ درصد پیشرفت فیزیکی در مسیر تکمیل قرار دارد.
وی افزود: با توجه به قرارگیری این پروژه در محدوده مسکن ملی کوی شهید سلیمانی، احداث این مدرسه نقش مؤثری در تکمیل خدمات روبنایی این مجموعه و تأمین نیازهای آموزشی ساکنان این منطقه ایفا خواهد کرد.
لنجابی تصریح کرد: آئین خشتگذاری این مدرسه سال گذشته با مشارکت خیر نیکاندیش، دکتر نادرقلی ابراهیمی و خانواده ایشان برگزار شد.
