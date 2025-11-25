به گزارش خبرنگار مهر، حسین معصومی اصل، عصر سه‌شنبه در نشست خبری با رسانه‌ها، اظهار کرد: پاسخگویی به سوالات رسانه‌هابه صورت شفاهی و کتبی انجام می‌شود و نظرات و پیشنهادات خبرنگاران در تصمیم‌گیری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: در معاونت آموزشی، امسال مجوز دو رشته جدید کسب شد، رشته کارشناسی آزمایشگاه و کارشناسی ارشد بهداشت مدارس از نیم‌سال دوم سال جاری و سال آینده دانشجو خواهند گرفت، همچنین برای دو رشته کارشناسی ارشد دیگر مجوز گرفته شده که پس از تصویب شورای عالی گسترش دانشگاه‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

وی ادامه داد: در پردیس دانشکده ساوه عملیات ساخت ساختمان کلاس‌ها آغاز شده و پروژه به خوبی پیش می‌رود، همچنین برای فضای سبز و مصارف غیرشرب، یک حلقه چاه جدید در پردیس احداث شده است.

برنامه‌های بهداشت و درمان

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه با اشاره به اهمیت برنامه‌های بهداشتی گفت: نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده با جدیت پیگیری می‌شود و دانشکده ما در مقایسه با سایر دانشگاه‌ها در اجرای این برنامه‌ها جلوتر است.

وی درباره اقدامات بیمارستان‌ها نیز گفت: در دو ماه اخیر نیروهای تخصصی مورد نیاز بیمارستان‌ها تقریباً ۹۰ درصد تأمین شد که یک موفقیت بزرگ در سطح استان محسوب می‌شود،همچنین دو بخش جدید(R.o.p) برای نوزادان نارس دچار مشکلات بینایی و کلینیک زخم در بیمارستان مدرس راه اندازی شده است.

وی درباره تجهیزات آنژیوگرافی گفت: با توجه به ساخت و تجهیز ساختمان جدید بیمارستان، نصب دستگاه‌ها به تأخیر افتاده تا از آسیب دیدن تجهیزات جلوگیری شود و کارایی دستگاه‌ها به حداکثر برسد و پس از تکمیل ساختمان، این تجهیزات به بهره‌برداری خواهند رسید.

معصومی اصل اظهار کرد: تا ۳۰ ماه آینده، بیمارستان جدید دانشکده علوم پزشکی ساوه آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی با قدردانی از همکاری رسانه‌ها گفت: هرچه ارتباط با رسانه‌ها بیشتر باشد، عملکرد واقعی دانشگاه بهتر دیده می‌شود و از همه شما تشکر می‌کنم.

اطلاع‌رسانی بهداشت عمومی ساوه فعال است

معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی نیز ساوه گفت: واکسیناسیون گروه‌های پرخطر و آموزش بهداشتی در اولویت قرار دارد.

نعمت اله عزیزی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی گفت: هدف ما این است که اخبار و اطلاعیه‌های بهداشتی در دسترس مردم قرار گیرد و از طریق سایت دانشکده و سایر رسانه‌ها به اشتراک گذاشته شود تا مردم بتوانند اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به وضعیت آنفولانزا در شهرستان گفت: شروع پیک آنفولانزا امسال نسبت به سال‌های قبل با تأخیر بوده و تنها دو هفته است که موارد ابتلاء افزایش یافته است، بهترین روش پیشگیری، واکسیناسیون گروه‌های پرخطر مانند زنان باردار و بیماران سرطانی و رعایت نکات بهداشتی از جمله شستن دست‌ها، رعایت فاصله و استفاده از ماسک است.

عزیزی افزود: افراد سالم نباید از ابتلاء به آنفولانزا بترسند، در اغلب موارد بیماری شبیه یک سرماخوردگی شدید است و نیازی به دارو ندارد و تنها استراحت در منزل کافی است. در موارد شدید، بستری و داروی ضد آنفولانزا ارائه می‌شود.

معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه با اشاره به وضعیت بهداشت روان این شهرستات گفت: با افزایش مشکلات روانی و افسردگی در سال‌های اخیر، خدمات روانشناسی در مراکز جامعه سلامت شهری مستقر شده است و مراجعه‌کنندگان در صورت نیاز به خدمات تخصصی به مرکز سراج ارجاع داده می‌شوند، از مهرماه برنامه‌های آموزشی و پیشگیری از خودکشی با همکاری آموزش و پرورش، دادگستری و سایر نهادها در حال اجرا است.

وی افزود: مراکز ما علاوه بر خدمات شهری، در مراکز روستایی نیز به صورت پله‌پله ارائه خدمات روانشناسی دارند، همچنین مرکز کاهش آسیب و دی‌آی‌سی دارای حدود ۲۵۰ پرونده فعال است و برنامه‌های پیشگیری و درمان بر اساس شرایط بومی‌سازی شده اجرا می‌شود.

عزیزی اظهار کرد: اطلاع‌رسانی دقیق و آموزش بهداشتی به مردم و ارائه خدمات پیشگیرانه، محور اصلی فعالیت معاونت بهداشت است و تلاش می‌کنیم تا هر روز آگاه‌سازی بیشتری انجام دهیم.