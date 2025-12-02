به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن کلهری پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم، ضرورت توجه دقیق به اصول ایمنی را بنیان تصمیمگیری برای صدور مجوزهای مرتبط با احداث و تغییر کاربری اماکن بینراهی عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از اولویتهای مهم سازمان راهداری، تسهیل فرآیندها برای جذب و حمایت از سرمایهگذاران در محورهای برونشهری است گفت: صیانت از جان و مال کاربران جادهای خط قرمز قطعی این سازمان است و هیچ پروژهای بدون رعایت کامل ضوابط ایمنی امکان اجرا نخواهد داشت.
کلهری در بخش دیگری از سخنان خود، نقش سرمایهگذاری در زیرساختهای بینراهی را مهم و اثرگذار بر شاخصهای اقتصادی و اجتماعی دانست و افزود: توسعه این فضاها میتواند به رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش آسیبهای اجتماعی منجر شود اما این فرایند نباید منجر به نادیده گرفتن معیارهای ایمنی و ایجاد خطر برای ساکنان و مسافران مسیرها شود.
وی با پرداختن به ضرورت انطباق طراحی راههای دسترسی، دوربرگردانها، ورودیها و خروجیهای اماکن بینراهی با استانداردهای موجود تصریح کرد: فاصلهگذاری دقیق این اماکن و اجرای صحیح دستورالعملها میتواند احتمال خسارتهای جانی و مالی را به شکل قابل توجهی کاهش دهد و از بروز حوادث غیرضروری جلوگیری کند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم همچنین با اشاره به تعاریف سازمانی اماکن بینراهی گفت: هر یک از این اماکن کارکردهای متفاوتی دارند و خدمات ارائهشده نیز باید متناسب با استانداردهای خاص همان حوزه باشد. در این میان، اماکنی که فعالیت آنها در راستای تأمین ایمنی سفر باشد، در اولویت دریافت تسهیلات مربوط به احداث راه دسترسی قرار دارند.
کلهری با اشاره به اینکه مجموعههای گردشگری به تنهایی مشمول دریافت برخی تسهیلات سازمانی نمیشوند افزود: چنانچه این اماکن با تغییر رویکرد و ارائه خدمات مکمل، ماهیت خود را به مجموعههای گردشگری - خدماتی تبدیل کنند، امکان بهرهمندی از تسهیلات سازمان راهداری برای آنها فراهم خواهد شد؛ همانگونه که برخی مجموعهها در سطح محورهای استان با چندمنظورهسازی فعالیت خود از این ظرفیت استفاده کردهاند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت ساماندهی تابلوهای گردشگری در محورهای استان اظهار داشت: نصب و جانمایی تابلوها علاوه بر نقش مهم در هدایت مسافران، باید براساس معیارهای از پیش تعیین شده شامل ابعاد، نوع تابلو، رنگ، فونت و غیرتجاری بودن آن انجام شود تا موجب اختلال بصری یا کاهش ایمنی در مسیرها نگردد.
مدیرکل راهداری قم تأکید کرد: رعایت دقیق این شاخصها در کنار همکاری مشترک دستگاههای مرتبط، مسیر توسعه ایمن و پایدار اماکن گردشگری و خدماتی در استان را هموار میکند و میتواند الگوی موفقی برای سایر استانها نیز به شمار آید.
