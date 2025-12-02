به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: گزارش تردد آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مجموع ورود و خروج خودروها به استان با ثبت یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار تردد، نسبت به ماه قبل هفت درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در آبان‌ماه محورهای کردکوی گرگان، گرگان علی‌آباد، علی‌آباد گرگان و آزادشهر گنبد پرترددترین مسیرهای استان بوده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با اشاره به اینکه سهم خودروهای غیربومی در این ماه به ۴۳ درصد رسیده است، گفت: در آبان‌ماه ۹۷ هزار تخلف سرعت توسط خودروهای شخصی به ثبت رسیده است.

مصدقی همچنین از ثبت ۷۳۴ تخلف اضافه‌بار در بخش کامیون‌ها خبر داد و گفت: نظارت بر سرعت و تناژ وسایل نقلیه در محورهای گلستان با هدف ارتقای ایمنی تردد به‌صورت مستمر انجام می‌شود.