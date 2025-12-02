سخنگوی کمیسیون اقتصادی: تحقق درآمدهای بودجه ۱۴۰۵ محل تردید است

به گزارش خبرنگار مهر، حاکم ممکان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، اظهار کرد: کشور در آستانه تصویب بودجه قرار دارد و اگر صریح صحبت نکنیم، بار دیگر مردم باید هزینه اشتباهات ما را بپردازند.

وی ادامه داد: پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر اساس درآمدهایی بسته شده که تحقق آن حتی برای دستگاه‌های اجرایی نیز محل تردید است. باید در این زمینه بازنگری شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ما در حال جایگزین کردن اعداد خوشبینانه به جای واقعیت هستیم و نتیجه چنین رویکردی مشخص است؛ کسری پنهان، فشار تورمی و کوچک‌تر شدن سفره مردم.

وی بیان کرد: هنگامی که منابع غیرواقعی دیده می‌شود، دولت ناچار است در میانه سال کسری‌ها را از جیب مردم جبران کند؛ یا با افزایش نرخ‌های غیررسمی، یا تشدید مالیات‌های غیرمستقیم، یا کاهش بودجه‌های عمرانی که مستقیماً بر اشتغال جوانان اثر می‌گذارد.