صفری:عملیات گسترده «پاکسازی مسیرهای سبز» در اردبیل به پایان رسید

محمود صفری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: عملیات پاک‌سازی درگاه‌های اصلی شهر اردبیل از سمت سرعین و نمین، در اقدامی مشترک و با حضور گسترده نهادهای اجرایی و سازمان‌های مردمی با توفیق به پایان رسید و مسیر اردبیل به پلیس راه نمین و کناره جاده از پل نیایش تا سه‌راهی سرعین به طور کامل از آلودگی و ضایعات پاک شد.

وی با ذکر اینکه این حرکت با نام «پاک‌سازی مسیرهای سبز اردبیل» نام‌گذاری شده، افزود: سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل در این قالب، همراه با دیگر دستگاه‌ها و تشکل‌های مردمی، با تأمین ۴۰ نفر نیروی عملیاتی و فراهم‌آوری اقلام و ابزارهای مورد نیاز، پشتیبانی از این اقدام را بر عهده گرفت.

شهردار اردبیل، برگزاری این حرکت محیط‌زیستی را نشان‌دهنده اراده گروهی برای نگهداری و بهبود زیبایی و نظم طبیعت و دروازه‌های ورودی شهر تلقی کرد و گفت: فعالیت پاک‌سازی پیوسته آوارهای ساختمانی و انواع ضایعات، در جهت ارتقای بهداشت همگانی و زیباسازی چهره و نمای شهری با بهره‌گیری از ماشین‌آلات سازمان مدیریت پسماند دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به انتقال آوارهای جمع‌آوری‌شده به محل دفن قانونی تأکید کرد: رهاسازی پسماند در کنار جاده‌ها، علاوه بر از بین بردن چشم انداز ورودی شهر و ایجاد خطرات زیست‌محیطی، هزینه‌های قابل توجهی به مدیریت شهری وارد می‌کند و انتظار می‌رود شهروندان از مکان‌های مجاز دفن برای رهاسازی زباله و آوارهای ساختمانی استفاده نمایند.

صفری با تأکید بر معرفی متخلفان رهاسازی آوار و زباله به مراجع قضائی مطابق ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه تخلف در این زمینه، موضوع را به سامانه ۱۳۷ شهرداری گزارش دهند.

به گزارش مهر، بر پایه اعلام اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، روزانه ۴۰۰ تن پسماند در شهر اردبیل تولید می‌شود. سرانه تولید زباله در استان، یک کیلوگرم در روز است که ۷۰ تا ۸۰ درصد آن قابل بازیافت می‌باشد.