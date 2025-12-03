  1. استانها
باقرزاده: پل ورودی روستای درآباد پس از ۱۰ سال تکمیل می شود

اردبیل- فرماندار سرعین از بهبود کیفیت تردد و رفع نقاط حادثه خیز پل ورودی روستای درآباد سرعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، باقر باقرزاده ظهر چهارشنبه در بازدید از پل ورودی روستای درآباد که با هدف بررسی روند اجرایی و ارزیابی مراحل پیشرفت این پروژه انجام شد، اظهارکرد: با تکمیل این پروژه، ضمن ارتقای شبکه دسترسی روستا، رفت‌وآمد اهالی، به‌ویژه در فصول بارندگی، تسهیل و ایمنی تردد افزایش خواهد یافت

وی افزود: توسعه روستایی زمانی محقق می‌شود که زیرساخت‌ها، خدمات و امکانات عمومی در روستاها به‌صورت متوازن با شهرها رشد کند. هدف ما این است که هیچ روستایی در حاشیه توسعه باقی نماند و مردم از ثمرات عمران و آبادانی به‌طور عادلانه بهره‌مند شوند.

در ادامه باقرزاده به همراه بخشدار سبلان، از سد خاکی روستا نیز بازدید و دستورات لازم برای لای‌روبی و رسوب زدایی این بند خاکی را صادر کردند.

