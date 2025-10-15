سبحانی: پاکسازی ۴ محور اردبیل در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سبحانی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت مدیریت پسماندها در جادهها و ورودیهای اردبیل اظهار کرد: وضعیت ورودیهای اردبیل به لحاظ وجود نخالهها و پسماندها نامناسب است و پاکسازی ۴ محور اردبیل از نخالههای ساختمانی و پسماندها به مدت ۴ روز در دستور کار قرار گرفته است.
وی به نامناسب بودن چهره جادهها به دلیل وجود کیسههای نایلونی اشاره کرد و گفت: مقرر شد با همکاری دهیاری، راهداری، شهرداری، هلال احمر و سازمانهای مردم نهاد جادههای مواصلاتی اردبیل به مدت ۴ روز پاکسازی شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اردبیل ادامه داد: همچنین وظایف تمامی دستگاههای متولی مشخص شد و لازم است هریک از دستگاههای متولی اقدامات خود را حسب وظایف قانونی به انجام برسانند.
کیومرث سفیدی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل نیز در این جلسه با بیان اینکه محیط زیست به عنوان دستگاه نظارتی وظیفه ورود به نحوه مدیریت پسماند را برعهده دارد، افزود: قانون مدیریت پسماند به غیر پسماندهای صنعتی به عهده شهرداریها و دهیاریها است که باید به وظایف خود عمل کنند.
وی با تاکید بر اینکه محل تخلیه نخالههای ساختمانی باید مشخص شود، ادامه داد: پسماندهای موجود در ورودیهای استان زیبنده شهر گردشگری و فرهنگی نیست و امیدوارم با همکاری دستگاههای اجرایی شاهد نتیجه تصمیمات گرفته شده در جلسات کارگروه مدیریت پسماند باشیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل به پسماندهای تولید شده توسط رستورانهای بین راهی اشاره کرد و گفت: باید با رستورانهای بین راهی تولید کننده پسماندها با جدیت برخورد شود تا دوباره شاهد تولید زباله نباشیم.
همچنین مکان یابی و ریشه یابی چگونگی ورود زبالهها به شهر، مدیریت کاهش نخالههای ساختمانی در حاشیه شهرها، پاکسازی ورودیهای شهر با همکاری دستگاههای اجرایی، نظارت بر بحث پاکسازی و نحوه دفن اصولی پسماندها، فرهنگ سازی در رابطه با جمعآوری زبالهها از جمله تصمیمات این جلسه بود.
