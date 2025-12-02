افزایش باد و تلاطم دریا در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، امروز وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی برای استان مورد انتظار است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با افزایش سرعت وزش باد روی دریا، سواحل شمالی و مرکزی استان در برخی ساعات متلاطم پیش بینی می‌شود، در این مدت بارش خفیف باران روی دریا و در برخی نقاط شمالی استان دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده نیمه ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.