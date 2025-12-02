به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدامین گلستانه ظهر سهشنبه در نشست بررسی و برنامهریزی برای احداث پد بالگرد در بیمارستان امام هادی (ع) دیر با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در جنوب استان بوشهر و موقعیت حساس شهرستان دیر در مجاورت شرکتهای پتروشیمی، اظهار کرد: با توجه به احتمال بروز حوادث صنعتی و ضرورت انتقال سریع مصدومان، ایجاد پد بالگرد در بیمارستان امام هادی (ع) از اولویتهای مهم درمانی شهرستان دیر و منطقه جنوب استان است.
سرتیپ پاسدار محمدعلی مطیعی، مشاور مدیر منطقه پارس جنوبی نیز از همکاری این سازمان در اجرای زیرساختهای لازم برای احداث پد بالگرد خبر داد و گفت: در اولین فرصت اقدامات اجرایی زیرساختی آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه همچنین هماهنگیهای لازم برای اخذ تأییدیههای مربوط به صنعت هوایی صورت میگیرد، افزود: شهرستان دیر نیز در آینده به عنوان شهرستان معین چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر در حوزه درمان معرفی خواهد شد.
مسلم عدالتجو فرمانده بحران در منطقه پارس جنوبی نیز با اشاره به ظرفیتهای درمانی منطقه اظهار داشت: با توجه به توان و امکانات موجود در بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان، میتوان در کنار این بیمارستان، ظرفیت درمانی و تجهیزاتی بیمارستان امام هادی (ع) دیر را توسعه داد تا در صورت وقوع بحران در شرکتهای نفتی و پتروشیمی، از این ظرفیت به شکل مؤثری بهرهبرداری شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس صورتجلسه مشترک با دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در همکاریهای دوجانبه، راهاندازی پد بالگرد در شهرستان دیر میتواند نقطه عطفی در تقویت نظام امداد هوایی و ارتقای خدمات درمانی جنوب استان بوشهر باشد.
