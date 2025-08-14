حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که طی امروز (پنجشنبه) و فردا به سبب افزایش سرعت وزش باد، دریا در قسمتهای شمالی و مرکزی در برخی ساعات متلاطم خواهد بود، طی این مدت وقوع گردوخاک محلی در برخی نقاط شمالی و مرکزی دور از انتظار نیست.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: دمای هوا نیز در این مدت، در برخی نقاط به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد گاهی گردوخاک و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی میشود.
وی یادآور شد: جهت وزش باد متغیر، در قسمتهای شمالی و مرکزی غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۲ تا ۳۸ گاهی بیش از ۴۴ کیلومتر در ساعت، در مناطق جنوبی غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۳۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در برخی ساعات در قسمتهای شمالی و مرکزی استان ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر خواهد بود.
