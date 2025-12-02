امام جمعه بوشهر: رفع مشکلات عشایر استان با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر سه‌شنبه در دیدار با مدیرکل امور عشایر استان بوشهر با اشاره به نقش آفرینی عشایر در عرصه‌های مختلف، اظهار کرد: فرهنگ یکی از مهمترین عرصه‌ها است که عشایر در این عرصه نیز دارای جایگاهی خاص هستند.

وی ادامه داد: با توجه به نقش گسترده عشایر در هویت فرهنگی استان بوشهر، لازم است نماینده‌ای از جامعه عشایری در شورای فرهنگ عمومی استان حضور داشته باشد تا مسائل و دغدغه‌های فرهنگی این قشر در سطح استانی مطرح و پیگیری شود.

وی عشایر را مایه عزت، اقتدار و هویت ملت ایران دانست و اضافه کرد: عشایر، از دیرباز مولفه‌ای مهم در اقتدار ایران بوده‌اند و به‌ویژه عشایر قشقایی در جنوب کشور، به‌دلیل فشارهای تاریخی و استعمار خارجی، جلوه‌ای درخشان‌تر در تاریخ مبارزات ملت ایران داشته‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه عشایر همیشه در خط مقدم دفاع از ایران و اسلام بوده‌اند تصریح کرد: بخش مهمی از اقتصاد کشور به‌ویژه در حوزه تولیدات دامی و کشاورزی بر دوش این قشر شریف است.

وی، تأمین مرتع، صنایع تبدیلی، محل سکونت موقت و دائم، آموزش و پرورش و نیازهای فرهنگی و دینی را از مهمترین مسائل عشایر دانست و بیان کرد: مدیران با نگاه ملی و انقلابی برای حل این مسائل تدبیر کنند.

صفایی بوشهری با بیان اینکه باید برای رفع مشکلات عشایر استان بوشهر برنامه‌ریزی دقیقی صورت بگیرد افزود: باید نیازهای اساسی عشایر، از جمله تأمین آب، مرتع، سکونت‌گاه و امکانات آموزشی و فرهنگی، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برطرف شود.

لزوم حفظ فرهنگ اصیل عشایری

وی بر لزوم حفظ فرهنگ اصیل عشایری در میان نسل جوان تاکید کرد و ادامه داد: عشایر باید روحیه و فرهنگ دیرینه خود را حفظ کنند؛ فرهنگی که بر پایه غیرت، صداقت، دین‌مداری، احترام متقابل، حریم‌داری، وطن‌دوستی و تلاش بی‌وقفه برای خدمت استوار است.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه ارزش‌های فرهنگی و هویتی این قشر زنده بماند و به نسل‌های آینده منتقل شود گفت: جوانان عشایر از سرمایه‌های ارزشمند کشورند و باید به صورت ویژه حمایت شوند.

وی ادامه داد: بسیاری از جوانان عشایر امروز تحصیل‌کرده و متخصص هستند و در رشته‌هایی همچون دامپروری، کشاورزی و علوم انسانی مهارت دارند. لازم است در استخدام‌ها و جذب نیرو در سازمان امور عشایر و سایر نهادها، اولویت با این جوانان باشد؛ زیرا آنان بهتر از هر کسی نیازها و ظرفیت‌های عشایر را می‌شناسند.