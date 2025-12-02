  1. استانها
توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی قم از ۱۵ آذر آغاز می‌شود

قم- معاون اداره کل آموزش و پرورش استان قم اعلام کرد توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی استان از شنبه ۱۵ آذر برای بیش از ۱۵۰ هزار دانش‌آموز آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اسکندری‌پور، معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان قم، زمان آغاز طرح توزیع شیر رایگان در مدارس را اعلام کرد و گفت این طرح از روز شنبه ۱۵ آذر در مدارس ابتدایی دولتی استان اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به آخرین اقدامات انجام‌شده برای اجرای طرح افزود: جلسات کمیته برنامه‌ریزی شیر مدارس با حضور نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی، سازمان غذا و دارو، جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش در استانداری برگزار شده و پیگیری‌های لازم برای اجرایی شدن طرح صورت گرفته است.

اسکندری‌پور تأکید کرد: تغذیه سالم یکی از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش استان است و اجرای طرح‌های حمایتی در حوزه سلامت دانش‌آموزان، نقش مهمی در تحقق عدالت تغذیه‌ای و تربیت نسلی سالم، بانشاط و پویا دارد.

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان قم با اشاره به تعداد دانش‌آموزان تحت پوشش گفت: حدود ۱۵۰ هزار دانش‌آموز مدارس ابتدایی از این طرح بهره‌مند خواهند شد.

وی همچنین با بیان اینکه تأمین اعتبار اجرای طرح با مشکلی مواجه نیست، خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی، سازمان غذا و دارو، مرکز بهداشت و اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش به‌عنوان ناظر کیفیت قراردادها، بر رعایت نکات بهداشتی در فرآیند توزیع شیر نظارت کامل دارند و خانواده‌ها هیچ نگرانی در این زمینه نداشته باشند.

