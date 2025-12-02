به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اسکندریپور، معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان قم، زمان آغاز طرح توزیع شیر رایگان در مدارس را اعلام کرد و گفت این طرح از روز شنبه ۱۵ آذر در مدارس ابتدایی دولتی استان اجرایی میشود.
وی با اشاره به آخرین اقدامات انجامشده برای اجرای طرح افزود: جلسات کمیته برنامهریزی شیر مدارس با حضور نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی، سازمان غذا و دارو، جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش در استانداری برگزار شده و پیگیریهای لازم برای اجرایی شدن طرح صورت گرفته است.
اسکندریپور تأکید کرد: تغذیه سالم یکی از اولویتهای اصلی آموزش و پرورش استان است و اجرای طرحهای حمایتی در حوزه سلامت دانشآموزان، نقش مهمی در تحقق عدالت تغذیهای و تربیت نسلی سالم، بانشاط و پویا دارد.
معاون پشتیبانی آموزش و پرورش استان قم با اشاره به تعداد دانشآموزان تحت پوشش گفت: حدود ۱۵۰ هزار دانشآموز مدارس ابتدایی از این طرح بهرهمند خواهند شد.
وی همچنین با بیان اینکه تأمین اعتبار اجرای طرح با مشکلی مواجه نیست، خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی، سازمان غذا و دارو، مرکز بهداشت و اداره سلامت و تندرستی آموزش و پرورش بهعنوان ناظر کیفیت قراردادها، بر رعایت نکات بهداشتی در فرآیند توزیع شیر نظارت کامل دارند و خانوادهها هیچ نگرانی در این زمینه نداشته باشند.
