اما و اگرهای توزیع شیر رایگان در مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران اعلام کرد، بر خلاف ادعای مقامات دولتی، هیچ گونه قراردادی با وزارت آموزش و پرورش در خصوص توزیع شیر مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نداشته است.

این انجمن از حدود خرداد ماه به منظور پیگیری توزیع شیر مدارس جلساتی را با وزارت خانه‌های مرتبط از جمله آموزش و پرورش برگزار کرد که به دلیل تعلل آموزش و پرورش امضای توافقنامه بی نتیجه ماند.

در حالی که دولت در پی پیگیری‌های مکرر صنعت لبنیات بودجه مشخصی را برای توزیع شیر مدارس اختصاص داد اما تعلل مشابه همه ساله وزارت آموزش و پرورش مانع پیشبرد به موقع این مصوبه شد.

انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران با استعلام از کارخانه‌های لبنی در زمان مقرر قیمت شیر ۲۰۰ سی سی با ۲.۵ درصد چربی در بسته بندی تترا پک را اعلان و در ستاد تنظیم بازار کشور به تصویب رسید؛ اما بر اساس اعلام سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در مهر ماه، اجرای این امر به آموزش و پرورش استان‌ها واگذار شد.

در حقیقت توافقی که باید در مرداد ماه صورت می‌گرفت در مهر ماه در مسیر دیگری به ادارات استان‌ها واگذار شد، بدون اینکه توافقی با انجمن انجام شده باشد و به تبع این عملکرد، کارخانه‌های لبنی نیز تدارک لازم برای بسته بندی و آماده سازی شیر خام مورد نیاز را برنامه‌ریزی نکرده‌اند.

بر این اساس در حالی که وزارت بهداشت روز گذشته تغییر قیمت لبنیات را به عنوان چالش اصلی اجرای برنامه شیر مدارس اعلام کرده بود، انجمن صنایع لبنی ایران صراحتاً تصریح می‌کند که بر خلاف این ادعا وزارت آموزش و پرورش، انجمن صنایع لبنی ایران هیچ گونه قراردادی در خصوص توزیع شیر مدرسه نداشته و قیمت لبنیات نیز هیچ ارتباطی به توزیع شیر مدرسه ندارد. تنها دلیل عدم توزیع شیر مدارس در حالی که بیش از دو ماه از آغاز سال تحصیلی گذشته، به تعلل مسئولان مربوطه در ادارات دولتی در برنامه‌ریزی این امر برمی‌گردد.