به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم ارزانی، رئیس پلیس راه تهران، در تشریح عملکرد پلیس طی هفت ماه گذشته اظهار کرد: با اجرای طرحهای چندلایه نظارتی، افزایش کنترلهای جادهای و برخورد هدفمند با تخلفات پرحادثه، خوشبختانه شاهد کاهش ۱۴ درصدی تصادفات جادهای در محورهای استان تهران بودهایم.
بر اساس اعلام وی، بررسیهای کارشناسی نشان میدهد علل اصلی سوانح رانندگی در این مدت به ترتیب شامل:
۵۴ درصد عدم توجه به جلو
۱۳ درصد سرعت غیرمجاز
۹ درصد خستگی و خوابآلودگی
۲ درصد نقص فنی وسایل نقلیه بوده است.
رئیس پلیس راه تهران همچنین پرتکرارترین تخلفات تأثیرگذار در بروز تصادفات را اینگونه اعلام کرد:
۳۱ درصد سرعت غیرمجاز
۱۶ درصد حرکت بین خطوط
۱۴ درصد استفاده از تلفن همراه حین رانندگی
سرهنگ ارزانی با اشاره به برخوردهای پلیس گفت: در این مدت ۸۶۰۴ خودروی متخلف توقیف، ۳۲۶۷ راننده پرخطر به مراجع قضائی معرفی و ۴۳۶۸ فقره اعمال قانون در سطح راههای استان انجام شده است.
وی تأکید کرد: همکاری و مشارکت مردم نقش مستقیم در کاهش آمارها داشته و افزود: انتظار داریم با رعایت قوانین، مدیریت سرعت، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و توجه کامل به مسیر، این روند کاهشی در ماههای آینده نیز استمرار پیدا کند.
رئیس پلیس راه تهران در پایان نیز هشدار داد: پلیس راه با تخلفات حادثهساز بدون اغماض و با جدیت برخورد خواهد کرد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده رفتارهای پرخطر جادهای، گزارشهای خود را از طریق سامانههای ارتباطی پلیس ارسال کنند
