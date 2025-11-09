به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم ارزانی رئیس پلیس راه پایتخت بیان کرد: در سال‌های اخیر، با توسعه شبکه راه‌های کشور و افزایش حجم تردد وسایل نقلیه، مسئله ایمنی جاده‌ها به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ملی تبدیل شده است. بدون تردید، حمل‌ونقل جاده‌ای نقشی حیاتی در رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد؛ اما این توسعه زمانی معنا پیدا می‌کند که با فرهنگ صحیح رانندگی، رعایت قوانین و احساس مسئولیت اجتماعی همراه باشد. در غیر این صورت، جاده‌ها به جای مسیر رشد، به صحنه تلخ حوادث و از دست رفتن جان هم‌وطنانمان تبدیل می‌شود.

وی گفت: خوشبختانه با همکاری خوب شهروندان و افزایش ضریب رعایت قوانین، شاهد کاهش قابل توجه حوادث رانندگی در بسیاری از محورهای اصلی پایتخت بوده‌ایم. این روند، نشانگر تأثیر مثبت تلفیق آموزش، فرهنگ‌سازی و نظارت دقیق پلیسی است. یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تصادفات، رفتارهای پرخطر رانندگان است؛ از جمله سرعت غیرمجاز، سبقت‌های نابه‌جا، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و خستگی و خواب‌آلودگی در سفرهای طولانی. پلیس راه با تکیه بر داده‌های میدانی و تحلیل‌های آماری، تلاش کرده است تا ضمن شناسایی کانون‌های حادثه‌خیز، با اقدامات پیشگیرانه و برخورد قاطع اما هدفمند، از بروز سوانح جلوگیری کند.

وی افزود: در همین راستا، طرح کنترل هوشمند تخلفات لحظه‌ای، نصب دوربین‌های جدید در محورهای حادثه‌خیز و افزایش حضور میدانی مأموران در ساعات پرتردد، از جمله اقدامات مؤثر در ارتقای ایمنی جاده‌ها به شمار می‌آید. البته باید اذعان داشت که نقش پلیس تنها بخشی از این مسیر است. بخش عمده‌ای از موفقیت در کاهش تصادفات، به تغییر نگرش عمومی و ارتقای فرهنگ رانندگی بازمی‌گردد. رانندگی مسئولانه یعنی احترام به قانون، رعایت حقوق دیگران و درک این واقعیت که جاده عرصه رقابت و شتاب نیست، بلکه میدان مشارکت و همکاری اجتماعی است. هر راننده باید بداند که حتی یک خطای کوچک می‌تواند پیامدهای سنگینی برای خود و دیگران داشته باشد.

رئیس پلیس راه پایتخت گفت: پلیس راه تهران بزرگ، در کنار اقدامات اجرایی، موضوع آموزش و فرهنگ‌سازی را به‌طور جدی دنبال می‌کند. برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای رانندگان حمل‌ونقل عمومی، همکاری با رسانه‌های جمعی جهت اطلاع‌رسانی و پخش پیام‌های هشداردهنده، و حضور در مدارس و دانشگاه‌ها برای آموزش اصول ایمنی ترافیک از جمله برنامه‌هایی است که با هدف نهادینه‌سازی رفتار صحیح رانندگی انجام می‌شود. تجربه نشان داده است که آموزش مستمر، بیش از هر اقدام دیگری می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تخلفات و افزایش ایمنی باشد.

وی افزود: در آستانه فصل سرما و بارش‌های فصلی، لازم است رانندگان بیش از پیش به هشدارهای ایمنی توجه کنند. تنظیم سیستم ترمز و بخاری خودرو، همراه داشتن زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و توجه به توصیه‌های پلیس در طول مسیر، از ضرورت‌های سفرهای ایمن در این ایام است. پلیس راه با تمام توان در محورهای اصلی و فرعی مستقر است تا ضمن خدمت‌رسانی به شهروندان، شرایطی امن برای تردد فراهم سازد. اما نباید فراموش کنیم که هیچ نیرویی به‌اندازه همراهی مردم نمی‌تواند ضامن امنیت جاده‌ها باشد.

وی گفت: هدف پلیس راه تهران بزرگ، رسیدن به نقطه‌ای است که دیگر واژه تصادف به عنوان یک رخداد عادی در جامعه پذیرفته نشود. کاهش حوادث رانندگی تنها یک آمار نیست، بلکه نشانه‌ای از بلوغ اجتماعی، رشد فرهنگی و احساس مسئولیت جمعی است. همه ما در قبال جان هم‌وطنانمان مسئولیم؛ از راننده‌ای که پشت فرمان می‌نشیند تا مدیری که سیاست‌گذاری می‌کند، از پلیسی که در سرما و گرما در جاده حضور دارد تا رسانه‌ای که فرهنگ صحیح را ترویج می‌دهد.