موج آنفلوآنزا در هرمزگان؛ افزایش موارد بستری نگران کننده است

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری: با نزدیک شدن به فصل سرد، نشانه‌های بازگشت برخی بیماری‌های تنفسی در سطح کشور و هرمزگان دوباره پررنگ شده است. این روزها، بسیاری از مراکز درمانی شاهد افزایش مراجعه افرادی هستند که با تب، بدن‌درد و مشکلات تنفسی روبه‌رو شده‌اند.

شرایطی که یادآور موج‌های مشابه در سال‌های گذشته است و نگرانی‌هایی درباره تداوم آن در هفته‌های آینده به وجود آورده است.

از مراجعات پراکنده تا ازدحام در مراکز درمانی

اگرچه در ابتدا این موارد پراکنده به نظر می‌رسید، اما طی روزهای اخیر صف‌های طولانی‌تری در بخش‌های درمان سرپایی مشاهده می‌شود. پزشکان از رشد تدریجی موارد ابتلاء خبر می‌دهند و تأکید دارند که الگوی مراجعه بیماران نسبت به ماه گذشته تغییر قابل توجهی داشته است. این تغییر روند، نشان می‌دهد بیماری در میان گروه‌های مختلف جامعه در حال گسترش است.

نقش رفتارهای جمعی در تشدید چرخه انتقال

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بخشی از افزایش ابتلاء ناشی از گردهمایی‌های خانوادگی، مراسم‌ها و حضور گسترده مردم در فضاهای بسته بوده است.

بسیاری از شهروندان، با تصور عبور از دوره‌های همه‌گیری گذشته، حساسیت خود را نسبت به رعایت اصول بهداشت فردی کاهش داده‌اند. این موضوع زمینه انتشار سریع‌تر بیماری را فراهم کرده و کارشناسان نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند.

انتظار مسئولان از مردم در روزهای پیش‌رو

در این میان، مسئولان حوزه سلامت بر این باورند که همکاری مردم نقش اصلی را در کاهش شدت موج فعلی ایفا می‌کند.

توصیه‌های عمومی شامل رعایت فاصله در تجمعات، پرهیز از حضور غیرضروری در محیط‌های شلوغ و توجه بیشتر به نظافت فردی است. به گفته کارشناسان، اگر این اقدامات جدی گرفته شود، می‌توان از گسترده شدن موج جدید جلوگیری کرد و روند ابتلاء را دوباره کنترل کرد.

افزایش قابل‌توجه موارد ابتلاء به آنفلوانزا در هرمزگان / هشدار و توصیه‌های معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی به مردم

یحیی میرزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام افزایش چشمگیر موارد ابتلاء و بستری ناشی از آنفلوانزا در استان، نسبت به رشد سریع چرخه انتقال بیماری هشدار داد و از مردم خواست با رعایت دقیق نکات بهداشتی به‌ویژه استفاده از ماسک در تجمعات، مانع از گسترش موج جدید شوند.

میرزاده، با اشاره به روند افزایشی ابتلاء به آنفلوانزا در استان گفت: در هفته‌های اخیر، میزان مراجعه‌کنندگان با علائم آنفلوانزا در سطح استان به شکل محسوسی افزایش یافته و این موضوع ضرورت توجه جدی‌تر مردم به توصیه‌های بهداشتی را دوچندان کرده است.

وی افزود: آنچه موجب نگرانی ما شده افزایش بستری‌ها در بیمارستان‌های استان، به‌ویژه در مرکز استان و بیمارستان شهید محمدی است. بخش عفونی این بیمارستان روزانه با شمار بیشتری از بیماران دارای علائم آنفلوانزا مواجه می‌شود و آمار مراجعه‌کنندگان نسبت به سه تا چهار هفته گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

میرزاده با بیان اینکه آنفلوانزا هر ده سال یک‌بار در سطح جهان به‌صورت همه‌گیری بروز می‌کند، توضیح داد: انتظار می‌رفت موج جهانی این بیماری در اوایل دهه ۱۴۰۰ اتفاق بیفتد اما همزمانی با پاندمی کرونا این روند را به تعویق انداخت. اکنون در بسیاری از کشورها شاهد همه‌گیری یک سوش جدید هستیم که متأسفانه واکسن اختصاصی آن نیز هنوز در دسترس نیست و احتمالاً تولید آن برای سال آینده برنامه‌ریزی شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تأکید بر نقش مهم رعایت دستورالعمل‌های پیشگیری، گفت: استفاده از ماسک در تجمعات، شست‌وشوی مداوم دست و صورت، پرهیز از روبوسی و دست‌دادن و رعایت فاصله‌گذاری در محیط‌های شلوغ می‌تواند به شکل چشمگیری از انتقال بیماری جلوگیری کند. وی از مردم خواست در صورت مشاهده علائم اولیه بیماری، به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند و از خوددرمانی پرهیز شود.

مراسم‌های ولیمه و گردهمایی‌ها را به تعویق بیاندازید

او همچنین با اشاره به برگزاری برخی مراسم و گردهمایی‌ها پس از بازگشت حجاج در نقاط مختلف استان عنوان کرد: توصیه ما این است که مراسم‌های ولیمه حداقل یک هفته تا ۱۰ روز به تعویق بیفتد. برگزاری زودهنگام این مراسم‌ها می‌تواند منجر به افزایش انتقال بیماری در میان اقوام و آشنایان شود و این مسئله در برخی مناطق استان مشاهده شده است.

یحیی میرزاده ادامه داد: با توجه به حجم زیاد رفت‌وآمدها، گردهمایی‌ها و شرایط آب‌وهوایی این روزها، احتمال انتشار سریع‌تر ویروس وجود دارد و اگر همکاری عمومی شکل نگیرد، موج ابتلاء می‌تواند شدیدتر شود. به همین دلیل توصیه می‌کنیم همشهریان در تجمعات حتماً از ماسک استفاده کنند و حتی‌الامکان از حضور غیرضروری در فضاهای بسته و شلوغ خودداری شود.

وی در پایان تصریح کرد: رعایت مسائل بهداشتی به‌ویژه در هفته‌های پیش‌رو ضروری است و امیدواریم با همراهی مردم و عمل به توصیه‌های پیشگیرانه، شاهد کاهش موارد ابتلاء و کنترل موج جدید بیماری در استان باشیم.

هشدار جدی پزشک عمومی درباره خود درمانی در آنفولانزا

فاطمه صادقی، پزشک عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موج پاییزی ابتلاء به آنفلوانزا و افزایش موارد نوع A و زیرگروه H3N2 در کشور توضیح داد.

وی با اشاره به سخنان رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت:نوع A آنفلوانزا و زیرگروه H3N2 با تغییراتی نسبت به سال گذشته در حال گردش است و سرعت انتشار بیماری بالاست. به همین دلیل مدیریت سلامت عمومی و فردی نیازمند شناخت دقیق بیماری و به‌کارگیری اقدامات پیشگیرانه است.

اقدامات ساده اما مؤثر برای پیشگیری

صادقی افزود: در کنترل آنفلوانزا، مهم‌ترین گام انجام اقداماتی ساده برای جلوگیری از ابتلاست.

وی تأکید کرد: این اقدامات هرچند ساده هستند، اما اثربخشی بسیار بالایی در کاهش ابتلاء و قطع زنجیره انتقال دارند. چند مورد کلیدی هستند که رعایت آنها بسیار کمک کننده است،استفاده از ماسک هنگام حضور در اجتماعات و فضاهای شلوغ،مصرف روزانه ویتامین C به‌عنوان یک تقویت‌کننده طبیعی سیستم ایمنی،رعایت فاصله و پرهیز از حضور در جمع‌ها در صورت داشتن علائم، تهویه مناسب فضاهای بست است.

لزوم مراقبت ویژه از گروه‌های پرخطر

این پزشک با هشدار نسبت به درگیری بیشتر برخی گروه‌ها گفت: سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، ازجمله بیماران قلبی، ریوی و دیابتی، در معرض خطر بیشتری قرار دارند و باید تحت مراقبت و توجه ویژه‌تری باشند.

طیف متنوع علائم آنفلوانزا

صادقی با اشاره به علائم شایع این بیماری اظهار کرد: آنفلوانزا می‌تواند با طیفی از علائم بروز کند؛ از تب، بدن‌درد و ضعف جسمانی تا علائم تنفسی مانند سرفه و گلودرد. در برخی بیماران نیز علائم گوارشی مشاهده می‌شود.

آنتی‌بیوتیک‌ها هیچ نقشی در درمان آنفلوانزا ندارند

وی در ادامه با تأکید بر پرهیز از مصرف خودسرانه دارو افزود: لطفاً هیچ‌گاه برای خود نسخه‌نویسی نکنید. آنتی‌بیوتیک‌ها هیچ نقشی در درمان آنفلوانزا ندارند و مصرف خودسرانه آن‌ها تنها مقاومت میکروبی را افزایش می‌دهد.

او توصیه کرد: بیماران در صورت شدت علائم، تداوم تب، یا وجود بیماری زمینه‌ای، حتماً به پزشک مراجعه کنند تا از بروز عوارض جلوگیری شود.

فریده حسن‌زاده، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز، با استناد به داده‌های نظام مراقبت بیماری‌های حاد تنفسی و نیز اعلام وزارت بهداشت، از افزایش موارد ابتلاء به عفونت‌های تنفسی و آنفلوانزا در هفته‌های اخیر تأکید کرد: تمام گروه‌های سنی در معرض ابتلاء قرار دارند و تب بالا شایع‌ترین علامت مراجعان به مراکز درمانی است.

وی همچنین توضیح داد: ویروس غالب در گردش، آنفلوانزای A با زیرسویه H3N2 است، اما با این حال اطمینان داد که بیشتر موارد، خفیف بوده و تاکنون در افراد فاقد بیماری زمینه‌ای موردی از مرگ‌ومیر در استان گزارش نشده است.

توصیه‌های پیشگیرانه

سخنگوی دانشگاه مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری را شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون، پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ یا فضاهای بسته با تهویه نامناسب، پرهیز کامل از روبوسی، دست‌دادن و در آغوش گرفتن، اجتناب از حضور غیرضروری در تجمعات و توجه به تهویه مناسب فضاهای سرپوشیده دانست.

توصیه‌ها برای افراد مبتلا

او یادآور شد: افرادی که علائم بیماری دارند باید در خانه بمانند و حداقل تا ۲۴ ساعت پس از قطع تب از خروج از منزل خودداری کنند و همچنین استراحت کافی، مصرف مایعات و استفاده از تب‌برهای ساده مانند استامینوفن تحت نظر پزشک یا داروساز بلامانع است.

علائم هشدار

حسن‌زاده هشدار داد: در صورت مشاهده علائمی مانند تنگی نفس، تب پایدار، ضعف شدید، کاهش سطح هوشیاری یا کبودی لب‌ها، فرد باید فوراً به مرکز درمانی مراجعه کند.