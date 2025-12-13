به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسداللهی‌امین، متخصص بیماری‌های عفونی، گفت: ویروس آنفلوانزا در روزهای اخیر شیوع بالایی پیدا کرده و اگرچه علائم این بیماری شبیه سرماخوردگی است، اما انتقال آن بسیار سریع‌تر صورت می‌گیرد. رعایت فاصله، استفاده از ماسک و شست‌وشوی مداوم دست‌ها سه عامل کلیدی در پیشگیری از ابتلاء هستند.

اسداللهی‌امین، با اشاره به روند انتقال و کنترل آنفلوانزا گفت: ویروس آنفلوانزا معمولاً حدود دو روز قبل از بروز علائم شروع به انتقال می‌کند و پنج تا هفت روز هم پس از ظاهر شدن علائم ادامه دارد. در واقع در زمانی که فرد علامت‌دار است، اوج قدرت انتقال بیماری را داریم.

وی افزود: می‌دانیم که در خانه، رعایت فاصله فیزیکی کار ساده‌ای نیست اما بهتر است اعضای خانواده تا حد امکان حداقل یک متر فاصله را رعایت کنند. فرد بیمار نیز باید از ماسک استفاده کند حتی یک ماسک جراحی ساده هم می‌تواند شدت سرایت را به شکل قابل‌توجهی کاهش دهد.

این استاد دانشگاه درباره نحوه محافظت در فضاهای عمومی افزود: افرادی که از وسایل نقلیه عمومی مانند مترو یا BRT استفاده می‌کنند، باید ماسک زدن را جدی بگیرند. تصور نکنیم که چون دوران کرونا تمام شده، دیگر نیازی به ماسک نیست. همان ماسک‌های معمولی هم در مقابل آنفلوانزا نقش محافظتی خوبی دارند.

وی در ادامه با اشاره به نقش دست‌ها در انتقال بیماری گفت: لمس مکرر سطوح آلوده و تماس دست با دهان و بینی یکی از اصلی‌ترین راه‌های ورود ویروس به بدن است. بنابراین شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون یا محلول‌های الکلی از ساده‌ترین اما مؤثرترین راه‌های پیشگیری است.

اسداللهی‌امین در مصاحبه با رادیو سلامت خاطر نشان کرد: اگر فردی علائم آنفلوانزا مانند تب، بدن‌درد، گلودرد یا سرفه دارد، بهتر است استراحت کرده و از حضور در محل کار یا مدرسه خودداری کند تا از انتقال بیماری به دیگران جلوگیری شود. انجام اقدامات ساده‌ای که شاید کم‌هزینه به نظر برسند، در مجموع می‌توانند جلوی موج گسترده شیوع آنفلوانزا را بگیرند.