مرادی: ۵۵ راهدارخانه گیلان برای شرایط زمستان آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز مرادی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی و هم‌افزایی طرح راهداری زمستانی گیلان با تأکید بر ضرورت همراهی و هماهنگی میان راهداری و پلیس‌راه اظهار کرد: این هماهنگی‌ها باید به نفع مردم و در جهت افزایش ایمنی ترددها باشد.

مدیرکل راهداری گیلان افزود: با توجه به حجم بالای سفرها به گیلان، توجه ویژه به کاربران جاده‌ای ضروری است تا شاهد کمترین میزان تصادفات باشیم.

وی با تشریح آمادگی راهداری برای بارش‌های زمستانی گفت: ۳۰۸ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری آماده‌به کار است؛ حدود ۴۰۰ راهدار در حالت آماده‌باش قرار دارند؛ ۵۵ راهدارخانه تجهیز شده و بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ تن شن و نمک برای عملیات زمستانی دپو شده است.

مرادی افزود: با استفاده از تجربه سال گذشته، نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف می‌کنیم تا امسال خدمات مؤثرتری به مردم ارائه شود.

در ادامه نشست، سرهنگ جاور صفاری رئیس پلیس‌راه گیلان نیز با تأکید بر نقش تعاملات مشترک در کاهش سوانح، همکاری مستمر پلیس‌راه و راهداری را عامل مؤثر در ارتقای ایمنی سفرها و مدیریت تردد در شرایط زمستانی دانست.