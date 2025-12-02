به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاریقرآن صبح سه شنبه در صد و سی و هشتمین جلسه شورای مسکن استان اصفهان با تأکید بر محوریت پروژههای روستایی اظهار کرد: مسائل هر روستا مختصات ویژه خود را دارد و مصوبات کلی به تنهایی کافی نیست؛ باید در همان روستا و در حضور دستگاههای مرتبط درباره راهحل عملیاتی توافق کنیم.
وی با بیان اینکه چالشهای اجرایی در روستاهای استان متنوع و متفاوت از یکدیگر است، افزود: برای حل مشکلاتی نظیر تأمین برق، آب و سایر زیرساختها، لازم است مسئولان مربوطه در محل حاضر شوند و با گفتوگوی مستقیم با ذینفعان، موارد را به نتیجه برسانند تا پروژه از بنبست خارج شود.
معاون عمرانی استاندار با اشاره به همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت برق استان تصریح کرد: در ۲۰ شهرستان استان، اقدامات اولیه شامل اجرای شبکههای برق آغاز شده است، اما نکته کلیدی آن است که در مرحله اجرای میدانی، هماهنگی بین دستگاهها دقیقتر و منسجمتر شود.
قاریقرآن با تشریح نمونههای عینی و موانع موجود گفت: پیشنهاد ما این است که طرفین با تعهد مشترک، کار را بهصورت متمرکز آغاز کنند تا پروژهها متوقف نشود.
وی ادامه داد: در شهرها جلسات هماهنگی بهصورت روزانه برگزار میشود؛ اما در روستاها نیز باید سازوکاری مشابه و منظم با محوریت ادارات کل ایجاد کنیم، زیرا برخی مواقع وجود یک میانجی قوی برای ایجاد تعامل میان نظرات فنی و محدودیتهای مالی دستگاهها ضروری است.
معاون امور عمرانی استاندار اصفهان در پایان گفت: هدف نهایی، تسهیل اجرای پروژهها و خدمترسانی مؤثر به مردم روستاهای استان است.
