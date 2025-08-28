به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاری‌قرآن شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: در هفته دولت امسال ۱۳۷۸ پروژه عمرانی در بخش‌های مختلف استان اصفهان تعریف شده که این عدد در مقایسه با ۴۶۷ پروژه عمرانی سال گذشته، نشان‌دهنده رشد ۲۵ درصدی است.

وی افزود: پروژه‌ها در بخش‌های مختلف دولتی، غیردولتی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حال اجراست و تلاش شده است که توزیع پروژه‌ها در شهرستان‌ها متوازن باشد. به گفته استاندار، شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان بیشترین سهم را در اجرای طرح‌های عمرانی دارند.

قاری‌قرآن با اشاره به پروژه‌های کلان استان گفت: عمده‌ترین پروژه‌های زیرساختی اصفهان در حوزه آب تعریف شده است. پروژه‌هایی همچون انتقال آب از خلیج فارس، مدیریت مصرف در کشاورزی و صنعت، و همچنین طرح‌های مرتبط با زاینده‌رود جزو برنامه‌های کلیدی دولت در استان هستند. وی هشدار داد: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، در پاییز و اوایل زمستان بارش مؤثری رخ نخواهد داد و احتمال بحران آب برای جمعیت ۵ میلیون نفری استان جدی است.

معاون عمرانی استاندار اصفهان همچنین به طرح‌های حمل‌ونقل شهری اشاره کرد و گفت: توسعه کمربندی اصفهان و مترو به شهرهای جدید مانند بهارستان و شاهین‌شهر در دستور کار قرار دارد. به گفته او، در حوزه مسکن نیز استان اصفهان بعد از تهران بیشترین ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن را داشته و تاکنون ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در برنامه ساخت قرار گرفته است.

وی در ادامه از تمرکز دولت بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، اصفهان تا سال ۱۴۰۷ ظرفیت تولید پنج هزار مگاوات برق خورشیدی را خواهد داشت. تاکنون زمین به وسعت ۴۴۰۰ هکتار برای اجرای این پروژه‌ها تخصیص داده شده و ۲۵۰ مگاوات وارد مدار شده است. طبق برنامه، این ظرفیت تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۶۰۰ مگاوات خواهد رسید.

قاری‌قرآن با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی علی‌رغم محدودیت‌های مالی به‌ویژه در بخش آب و انرژی در حال اجراست، تاکید کرد: امیدواریم با اجرای این طرح‌ها، اصفهان در مسیر توسعه پایدار گام‌های مؤثری بردارد.