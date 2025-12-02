اعتبارات پرستاری در بودجه ۱۴۰۵ لحاظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان نظام پرستاری، احمد نجاتیان، در هفدهمین جلسه شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری، افزود: امروز یازدهم آذر، بیست و پنجمین سالروز تصویب قانون سازمان نظام پرستاری در مجلس شورای اسلامی است که در سال ۱۳۸۰ تصویب نهایی شد.

وی گفت: می‌خواهم از رهبری تشکر کنم که در سخنرانی به مناسبت روز بسیج یادی از تلاش‌های پرستاران در روزهای جنگ کردند و حرکت پرستارانی که در بیمارستان‌ها در زیر آتش جنگ در بیمارستان‌ها مانند را به‌عنوان یک حرکت بسیجی یاد کردند.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری افزود: مهم‌ترین فعالیتی که در دو ماه گذشته در سازمان نظام پرستاری انجام شده، پیگیری مصوبات کارگروه ویژه پرستاری دولت بود که در طول حدود یک ساله آن را انجام دادیم.

وی اظهار کرد: از روز پرستار سال گذشته درخواست تشکیل این کارگروه را به رئیس‌جمهوری دادیم که در نهایت ۷ آبان دستور بررسی آن را به سازمان برنامه و بودجه برای جمع‌بندی پیشنهادها دادند.

نجاتیان گفت: پیشنهادهای سازمان نظام پرستاری در سه بسته ارائه شد، اما چیزی که در نهایت مصوب شد، مالیات ۱۰ درصدی پرستاران، افزایش ۵۰ درصدی ارزش نسبی خدمات پرستاری، اختصاص ۶ هزار و ۳۰۰ همت برای ساخت پانسیون‌های پرستاری، استخدام سالانه ۱۵ هزار پرستار، بورسیه دانشجویان، تسهیل بازنشستگی و تشکیل صندوق رفاه و تعاون پرستاری بود.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری افزود: پیگیری‌های مختلفی برای اجرایی شدن مصوبات کارگروه ویژه پرستاری دولت انجام شده و این پیگیری‌ها همچنان از طریق دولت و مجلس ادامه دارد.

نجاتیان در ادامه گزارش مبسوطی از عملکرد سازمان در یک ماه گذشته از جمله برنامه‌های هفته پرستار، پیگیری ساماندهی وضعیت کمک پرستاری از طریق معاونت درمان وزارت بهداشت، توقف آموزش بهیاری با موافقت معاونان وزارت بهداشت و پیگیری توقف فعالیت دو مرکز آموزش پرستاری غیر انتفاعی هلال و وارستگان و توقف اجرای آئین نامه ممنوعیت دو جا کاری پرستاران و کادر درمان ارائه کرد.