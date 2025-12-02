حسینی: بسیج موتور محرکه توسعه در عرصه صنعت و معدن است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حسینی در نشست تبیین جنگ ۱۲ روزه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، با اشاره به نقشآفرینی بسیج در ساختار وزارت صمت، اظهار کرد: امروز بسیج در این وزارتخانه نقشی کلیدی در توسعه صنعت و تجارت برعهده دارد و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری در صدر وظایف آن قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه جلسات و نشستهای اندیشهورزی در استانها با حضور بیش از ۳۵ نفر از معاونان و مسئولان این وزارتخانه در حال برگزاری است، افزود: این نشستها با هدف ارتقای ظرفیتهای کارشناسی و تصمیمسازی در حال پیگیری است فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بسیج بهعنوان موتور محرکه توسعه در حوزههای مختلف، بهویژه صنعت و معدن، نقشی اثرگذار و ماندگار دارد و در دوران دفاع مقدس و پس از آن در عرصههای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حضور فعال داشته است.
حسینی همچنین به برنامههای توسعهای و پروژههای مختلف وزارت صمت از جمله مطالعات زمینشناسی، توسعه سواحل، بهرهبرداری از کسبوکارهای دیجیتال و پیشبرد اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی باید تا پایان سال ۱۴۰۷ به ۱۰ درصد برسد.
فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت ساماندهی کسبوکارهای دیجیتال، گفت: نظارت بر بخشنامهها و دستورالعملها باید بهگونهای باشد که منافع ملی و رفاه مردم حفظ شود.
وی به نقش قرارگاههای مختلف بسیج در مدیریت بحران از جمله مقابله با سیل، جنگ و سایر بحرانها اشاره کرد و افزود: تلاشهای انجامشده در قرارگاههایی همچون شهید زمرد و ثارالله، گامهای موثری در ارتقای کیفیت خدماترسانی بوده است.
حسینی با تاکید بر ضرورت کار جمعی و همگرایی نهادهای مختلف در مسیر توسعه کشور، خاطرنشان کرد: استمرار فعالیتهای بسیج در کنار سایر دستگاهها، زمینهساز آبادانی و پیشرفت کشور است و این مهم باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
