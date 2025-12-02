آئین اختتامیه جشنواره ملی هنری نسل امید در اصفهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره ملی هنری نسل امید با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های خلاقانه هنر در تبیین مسائل بنیادین اجتماعی و جمعیتی و با تمرکز بر جوانی جمعیت، فرزندآوری، تحکیم بنیان خانواده و نقش آن در آینده جامعه، اردیبهشت ۱۴۰۴ با مشارکت حوزه هنری استان اصفهان و اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

پس از بررسی و داوری آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره در استان اصفهان، از مجموع ۲۳۷ اثر ارسال‌شده در بخش‌های آفرینش‌های ادبی، هنرهای تجسمی و هنرهای تصویری، ۱۸ اثر موفق به کسب رتبه برتر شدند.

آئین اختتامیه این جشنواره با حضور سیدمهدی صدری مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان، امیر محزونیه رئیس حوزه هنری استان و جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان به حوزه‌های جمعیت و خانواده در عمارت سعدی حوزه هنری اصفهان برگزار شد و طی آن، برگزیدگان در رشته‌های مختلف معرفی شدند.

در بخش هنرهای تجسمی و در رشته عکاسی، داوری توسط رضا نصر اصفهانی، احمد صالحی و مهدی کریمی انجام شد و روح‌الله جوانی رتبه اول، زهرا امیری رتبه دوم و رضا برادران اصفهانی رتبه سوم را به دست آوردند.

در رشته گرافیک، با داوری مجتبی مجلسی، حامد مغروری و زینب ربانی‌خواه، زهره سادات طباطبایی رتبه اول، زهرا سادات ناظری رتبه دوم و مهدی جهانبخش رتبه سوم شدند. در رشته کارتون و کاریکاتور نیز پیام پورفلاح داور جشنواره بود و آیناز مولایی رتبه دوم و ثمین سلیمانی‌نژاد و فائزه حفیظی رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش آفرینش‌های ادبی و در رشته شعر طنز، محمد خادم، بهجت فروغی نسب و مسعود صفری آثار را داوری کردند و رضا احسان‌پور رتبه اول و مجید موسوی رتبه دوم را دریافت کردند.

در رشته داستانک نیز با داوری فاطمه قائدی، سمیرا مختاری و الهام زارع‌زاده، رضا احسان‌پور رتبه اول، مرضیه شریفی رتبه دوم و هاجر رشیدی رتبه سوم شدند.

در رشته نمایشنامه با داوری رسول هنرمند، مهدی شهداد و امیر صفایی‌پور، فاطمه اصفهانی رتبه دوم و زهرا سادات احمدی و هاجر رشیدی رتبه سوم را به دست آوردند.

در بخش هنرهای تصویری نیز آثار با داوری رضا قاضی، علی رئیسی و مهدی ملک‌احمد بررسی شد و در رشته موشن‌گرافی و انیمیشن، سما رجبی موفق به کسب رتبه دوم شد.