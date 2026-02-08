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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

کارگر ۵۰ ساله در معدن شن و ماسه روستای آمرزید آباد جان باخت

کارگر ۵۰ ساله در معدن شن و ماسه روستای آمرزید آباد جان باخت

اصفهان–سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع حادثه برای یک کارگر ۵۰ساله در معدن شن وماسه خبر داد و گفت:این حادثه در پی گیر افتادن فرد در دستگاه سنگ‌خردکن رخ داده است.

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۰ و ۵۴ دقیقه صبح امروز گزارشی مبنی بر وقوع حادثه در یک معدن شن و ماسه به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اعلام شد که بلافاصله نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

کارگر ۵۰ ساله در معدن شن و ماسه روستای آمرزید آباد جان باخت

وی افزود: این حادثه در محدوده روستای آمرزیدآباد، واقع در اتوبان فرودگاه اصفهان رخ داد و یک کارگر ۵۰ ساله هنگام کار با دستگاه سنگ‌خردکن دچار حادثه شد.

کارگر ۵۰ ساله در معدن شن و ماسه روستای آمرزید آباد جان باخت

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان تصریح کرد: در پی اعلام حادثه، تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۷، ۱۵ و تیم نجات ۶ با استفاده از خودروهای تخصصی نجات به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی و ایمن‌سازی محیط را آغاز کردند.

دهقانی خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر از وضعیت مصدوم و علت دقیق حادثه پس از بررسی‌های تکمیلی اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6742840

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