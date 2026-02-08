کارگر ۵۰ ساله در معدن شن و ماسه روستای آمرزید آباد جان باخت

مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۰ و ۵۴ دقیقه صبح امروز گزارشی مبنی بر وقوع حادثه در یک معدن شن و ماسه به سامانه ۱۲۵ آتشنشانی اعلام شد که بلافاصله نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.
وی افزود: این حادثه در محدوده روستای آمرزیدآباد، واقع در اتوبان فرودگاه اصفهان رخ داد و یک کارگر ۵۰ ساله هنگام کار با دستگاه سنگخردکن دچار حادثه شد.
سخنگوی سازمان آتشنشانی اصفهان تصریح کرد: در پی اعلام حادثه، تیمهای عملیاتی از ایستگاههای ۷، ۱۵ و تیم نجات ۶ با استفاده از خودروهای تخصصی نجات به محل اعزام شدند و عملیات امدادرسانی و ایمنسازی محیط را آغاز کردند.
دهقانی خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر از وضعیت مصدوم و علت دقیق حادثه پس از بررسیهای تکمیلی اعلام خواهد شد.
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